Тельцам стоит проявить инициативу, а Весам прислушиваться к советам: гороскоп на сегодня 7 октября

День совсем не подходит для организации и спокойного ведения дел, поэтому переделать все, что запланировано на сегодня, вряд ли удастся.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Гороскоп на 7 октября 2020 для Овнов

День складывается удачно. Неожиданно откроются интересные возможности в профессиональной сфере. Вы сами решите, какой из них воспользоваться, и не ошибетесь. Вас особенно привлекают новаторские, интересные идеи. Вы охотно принимаете неожиданные предложения, увлеченно экспериментируете, добиваетесь даже большего, чем ожидали. Вероятны новые знакомства, начинающиеся в этот день романтические отношения быстро примут серьезный характер. Вы способны многим вскружить голову. Противостоять вашему обаянию не смогут даже те, кто прежде не замечал его.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Гороскоп на 7 октября 2020 для Тельцов

Что бы ни происходило, старайтесь держать эмоции под контролем. Это именно то, что от вас требуется сегодня. Проблемы, трудности и прочие неприятности возникают именно тогда, когда вы даете волю своим противоречивым чувствам. Некоторые Тельцы под их влиянием могут разрушить то, что создали с большим трудом. Вы сможете добиться чего-то значительного, если примете помощь, которую предложит старый знакомый. Возможно восстановление каких-то отношений, прежде игравших важную роль в вашей жизни. Тут стоит проявить инициативу.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Гороскоп на 7 октября 2020 для Близнецов

День приятного общения. Будет много встреч, едва ли вы останетесь в одиночестве хотя бы ненадолго. Окружающим может потребоваться ваша помощь. Вы не откажете в ней, будете рады выручить того, кто оказался в сложной ситуации. Если приходится жертвовать собственными интересами ради других, вы не жалуетесь. Возможность сосредоточиться на своих делах у вас обязательно получится позже. День подходит для активного отдыха, поездок, путешествий. Смена обстановки идет вам на пользу. Именно благодаря ей некоторые Близнецы захотят вернуться к своим старым хобби или попробовать силы в творчестве.

Рак (21 июня - 22 июля)

Гороскоп на 7 октября 2020 для Раков

День сложится неплохо, если вы не станете предпринимать ничего серьезного. Решите текущие задачи, найдите ответы на мелкие актуальные вопросы, и вы почувствуете себя гораздо спокойнее и увереннее. Много времени отнимают разговоры, но они приятны вам, а иногда дарят интересные идеи. Удастся решить какие-то вопросы, связанные с недвижимостью, финансами или каким-то ценным имуществом. Благодаря этому появится определенность в планах на будущее, вы поймете, на чем нужно сосредоточиться. Некоторые Раки примут важные решения, которые окажутся верными.

Лев (23 июля - 22 августа)

Гороскоп на 7 октября 2020 для Львов

Удачный день. Изредка дает о себе знать влияние негативных тенденций, но возникают лишь мимолетные трудности, с которыми вы легко справляетесь. Даже если на пути появляются преграды и вам не сразу удается достичь поставленных целей, вы не теряете оптимизма и не отказываетесь от своих планов. Появляются интересные идеи, часто для того, чтобы реализовать их, достаточно лишь оказаться в нужное время в нужном месте. Можно заключать сделки, делать крупные покупки. Вы легко завязываете знакомства и проявляете необходимую разборчивость в контактах.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Гороскоп на 7 октября 2020 для Дев

Не отказывайтесь от помощи близких, она будет очень полезна. Сегодня можно и нужно действовать вместе с надежными союзниками, объединять усилия для достижения общих целей. Попытки справиться с проблемами самостоятельно едва ли увенчаются успехом и уж точно отнимут слишком много времени и сил. Нежелательно заключать сделки, делать крупные покупки, особенно если они не были запланированы заранее. Важна осторожность в финансовых делах, аккуратность при оформлении любых документов: легкомыслие и небрежность могут обойтись дорого.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Гороскоп на 7 октября 2020 для Весов

Возможны проблемы в общении. Будет сложно найти общий язык с теми, чьи взгляды на жизнь хоть немного отличаются от ваших. Любой пустяк может стать причиной серьезной ссоры, если вы не будете вести себя максимально дипломатично. Иногда в голову приходят интересные идеи. Некоторые из них особенно хороши: реализовав их, вы сможете кардинально изменить свою жизнь к лучшему. Важно прислушиваться к советам, поскольку сегодня чаще, чем обычно, складываются ситуации, из которых трудно найти выход в одиночку.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Гороскоп на 7 октября 2020 для Скорпионов

Благоприятный день. Эмоциональный фон стабилен, вы сохраните хорошее настроение, даже если что-то пройдет не так. Будет шанс исправить ошибки, допущенные раньше, и вы его не упустите. Обращая больше внимания на возможности, чем на трудности, вы находите неожиданные ответы на многие вопросы. День подходит для поездок, активного отдыха, физического труда. Жизненный потенциал высок, вы не будете чувствовать усталости даже при высоких нагрузках. Вечером будет возможность встретиться с родственниками, поговорить о чем-то важном.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 7 октября 2020 для Стрельцов

Вы многого добиваетесь благодаря своему обаянию. Можно поладить с теми, с кем прежде не удавалось найти общий язык, в считанные секунды завоевать расположение новых знакомых. День подходит для решения и деловых, и личных вопросов. Вы не всегда понимаете, что руководит вами, но всегда знаете, что нужно делать, и совершаете только правильные поступки. Меняются к лучшему отношения с близкими, возможно примирение после ссоры. Будет шанс урегулировать давние разногласия, решить вопросы, которые в последнее время всех тревожили.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 7 октября 2020 для Козерогов

Благоприятный день, легкий и интересный. Он приносит новые идеи, смелые планы, которые вы осуществите в ближайшее время без всякой помощи со стороны. Творческий потенциал очень высок. Можно взяться за какое-то новое дело и не сомневаться, что вы добьетесь в нем успеха. Всему, что необходимо, вы учитесь на ходу, и это почти не требует от вас усилий. Подходящий день для общения, можно назначать встречи любого рода. Деловые переговоры в неформальной обстановке проходят особенно удачно. Не разочаруют и романтические свидания.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Гороскоп на 7 октября 2020 для Водолеев

Неплохой день, но слишком многого от него лучше не ждать. Вы устаете быстрее, чем обычно, порой бросаете начатые дела, как только сталкиваетесь с мало-мальски серьезным препятствием. Проявите чуть больше настойчивости и упорства, если хотите достичь важных целей. Полезно интересоваться жизнью окружающих: во-первых, так можно узнать что-то полезное, а во-вторых, произвести хорошее впечатление на тех, кто прежде был к вам равнодушен. Не стесняйтесь пользоваться личным обаянием на деловых переговорах. Не исключено, что влиятельный человек поддержит вас только потому, что вы ему понравились.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 7 октября 2020 для Рыб