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Среда, 07.10.2020
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Тельцам стоит быть вежливее, а у Стрельцов хороший период для рутинной работы: гороскоп на завтра 8 октября

Тельцам стоит быть вежливее, а у Стрельцов хороший период для рутинной работы: гороскоп на завтра 8 октября
Обновлено 20:53 Сегодня Телеграф Фото: pinterest
В этот день чувства и симпатии будут нестойкими, легкомысленными, поверхностными. Возможны случайные влюбленности. Не стоит ждать полной честности, точности, прозрачности в отношениях. Нежелательно строить планы. Не рекомендуются покупки и обменные операции.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Гороскоп на 8 октября 2020 для Овнов 

Благоприятное время для деловых переговоров, составления и обсуждения долгосрочных планов. Серьезных проблем ни в чем не предвидится, если станете делать только то, что хорошо получается. В любовных вопросах проявите терпимость, воздержитесь от критики в адрес близких. Уделите внимание своему здоровью.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Гороскоп на 8 октября 2020 для Тельцов 

В общении с окружающими астрологи советуют проявлять больше вежливости и тактичности. Можно смело отправляться в путешествия и деловые поездки. Не стоит бояться новых знакомств - они могут принести много удачи и счастья, особенно одиноким людям.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Гороскоп на 8 октября 2020 для Близнецов 

День пролетит в повседневных хлопотах. Постарайтесь сделать свой рабочий график более напряженным. Сейчас удачное время для учебы, наведения порядка в своих деловых бумагах, для создания и укрепления любовных отношений. Будьте внимательней к своему здоровью.

Рак (21 июня - 22 июля)

Гороскоп на 8 октября 2020 для Раков

В такие дни важно уметь выслушать точку зрения второй половинки, друзей, коллег и партнеров. Астрологи советуют осторожнее выбирать слова и меньше критиковать людей. В принятии важных решений на работе и дома стоит прислушиваться к своему шестому чувству.

Лев (23 июля - 22 августа)

Гороскоп на 8 октября 2020 для Львов   

Многое само поплывет вам в руки, и останется только брать то, что покажется наиболее перспективным. Возможно, сейчас представится шанс улучшить материальное положение либо продвинуться по служебной лестнице. В любом случае положением дел вы останетесь довольны.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Гороскоп на 8 октября 2020 для Дев  

Не стоит завтра лениться и бездельничать. Если рабочие дела сделаны, можно заняться домашними хлопотами. Всем, кто работает или имеет свой бизнес, лучше не оставлять без внимания даже малейшие проблемы. Достижения и результаты помогут чувствовать себя увереннее и крепче стоять на ногах.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Гороскоп на 8 октября 2020 для Весов 

Не нужно слишком много работать, старайтесь побольше отдыхать. Впрочем, некоторым представителям данного знака все-таки придется засучить рукава и приняться за отложенные дела. Не бойтесь самостоятельно принимать ответственные решения, но и не оставляйте без внимания полезные советы со стороны. Сейчас полезно заняться своим здоровьем. Порадуют встречи с друзьями и родственниками.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Гороскоп на 8 октября 2020 для Скорпионов 

В такие дни нужно уметь говорить "нет" окружающим. Пришло время стать чуточку эгоистичнее и сфокусироваться на личных проблемах, на обязанностях по работе и по дому. Первая половина дня прекрасно подойдет для реализации старых планов. Отдыхать не время.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 8 октября 2020 для Стрельцов 

Если в этот день не удастся решить давно назревшие вопросы, не огорчайтесь. Сейчас хороший период для рутинной работы. На помощь со стороны рассчитывать не стоит, так как обещаний будет гораздо больше, чем конкретных действий.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 8 октября 2020 для Козерогов

Велик риск совершить досадную ошибку в делах или в отношениях. Чтобы этого не произошло, нужно больше полагаться на логику, а не на интуицию. Очень важно начинать дела с простых задач, постепенно переходя к самым сложным.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Гороскоп на 8 октября 2020 для Водолеев

Постарайтесь распланировать день так, чтобы на него приходилось как можно меньше встреч и мероприятий, которые вам не слишком приятны. Любые вопросы решайте мирным путем. Сейчас идет удачное время для новых встреч и знакомств.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 8 октября 2020 для Рыб

В общении с людьми придется запастись терпением. Окружающие могут раздражать, но стоит потерпеть несколько минут, как ситуация изменится к лучшему. Нельзя сейчас делать скоропалительных выводов, проявлять импульсивность. Не лишней будет и самокритика.

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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

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