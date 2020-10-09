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Девам пора заняться здоровьем, а Скорпионам - реализовать давние планы: гороскоп на сегодня 9 октября

Девам пора заняться здоровьем, а Скорпионам - реализовать давние планы: гороскоп на сегодня 9 октября
Обновлено 08:13 Сегодня Телеграф Фото: pinterest
Сегодняшний день не подходит для выяснения отношений с окружающими. Возможны конфликты и обиды. Зато это удачное время для занятия любыми делами, требующими концентрации и терпения.

Овен (29 октября – 19 апреля)

Гороскоп на 9 октября 2020 для Овнов 

Вам так и хочется, чтобы кто-то решил за вас все вопросы, разобрался с проблемами. Увы, в это время придется рассчитывать только на себя. Будьте готовы к тому, что друзьям может понадобиться ваша помощь. Вы в силах ее оказать, поэтому не оставайтесь в стороне от их проблем.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Гороскоп на 9 октября 2020 для Тельцов 

Приятное время для любых новых начинаний. Если в вашем арсенале еще осталась парочка нереализованных проектов и желаний, то нельзя придумать более подходящего момента, чтобы это исправить. Вот только не стоит рассчитывать на помощь со стороны, поскольку в самый нужный момент вас могут попросту подвести.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Гороскоп на 9 октября 2020 для Близнецов 

Планеты в данный период благоприятствуют проведению деловых переговоров и подписанию важных документов. Особенно будет несложно достичь взаимопонимания с любыми людьми. Будьте открыты новому опыту. Наведите порядок в доме. Выбросьте те вещи, которые вызывают у вас негативные воспоминания и ассоциации.

Рак (21 июня - 22 июля)

Гороскоп на 9 октября 2020 для Раков

Не стоит оставлять близких людей наедине с их проблемами. Вполне вероятно, что открыто вас о помощи никто не попросит, однако, это совсем не означает, что в ней не будут нуждаться. Попробуйте ненароком предложить поддержку в той или иной ситуации и вы увидите, что родной человек будет вам благодарен.

Лев (23 июля - 22 августа)

Гороскоп на 9 октября 2020 для Львов   

Умение с юмором относиться к жизненным проблемам очень пригодится вам сейчас. Трудности будут, но вы сможете их уладить. Главное - не зацикливайтесь! Возможно, у вас попросят в долг ненадежные люди. Отказать им будет сложно, но необходимо. Ведь деньги потом они вам вряд ли вернут.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Гороскоп на 9 октября 2020 для Дев  

Предельно внимательно отнеситесь к состоянию своего здоровья. Велика вероятность, что ближе ко второй половине дня ваше самочувствие может резко ухудшиться, что непосредственным образом повлияет на работоспособность. Постарайтесь не нагружать себя ответственной работой. Посвятите время отдыху.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Гороскоп на 9 октября 2020 для Весов 

Период хорош для сделок с недвижимостью и любыми покупками-продажами. Тем, кто владеет своим бизнесом, звезды обещают прибыль. В плане здоровья - берегите спину и суставы. Постарайтесь максимально освободить себя от физических нагрузок. Сейчас вам нужно отдохнуть.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Гороскоп на 9 октября 2020 для Скорпионов 

Этот день прекрасно подойдет для реализации давних планов. Если вы долгое время откладывали какую-то поездку, то сейчас самое время начать планировать это путешествие. Любимый человек с радостью составит вам компанию в любых ваших начинаниях и авантюрах. Появится прекрасная возможность укрепить отношения.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 9 октября 2020 для Стрельцов 

Ошибка, совершенная Стрельцами в этот день, будет долго "аукаться" - поэтому в это время лучше не принимать важных решений. Не стоит также начинать новые дела. Подведите итоги последнего времени. Не утруждайте себя активными действиями. Не суетитесь. Восстановить спокойствие помогут медитации и дыхательная гимнастика.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 9 октября 2020 для Козерогов

День может оказаться довольно конфликтным. Придется немало постараться, чтобы выйти сухим из воды из любой непростой ситуации. Звезды рекомендуют вам не бояться идти на компромиссы. Не самое подходящее время, чтобы пытаться повлиять на чужое мнение. Вы можете почувствовать в ответ не только раздражение, но и агрессию.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 9 октября 2020 для Водолеев

В этот период вам категорически нельзя оставаться в одиночестве. Пригласите вечером в гости друзей или наведайтесь к ним сами, сходите в кино или театр. Звёзды рекомендуют заняться собственным здоровьем. Слишком долго вы откладывали визит к врачу, лучше больше не тянуть.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 9 октября 2020 для Рыб

Замечательный день, чтобы проявить свою смекалистость и хитрость. Простодушие сегодня будет ни к месту. Хоть раз в жизни вам стоит задуматься о своих собственных интересах, даже если они идут в разрез с желаниями окружающих. В вашем арсенале немало средств для достижения результата, поэтому смело приступайте к решительным действиям.

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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
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