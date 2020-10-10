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Суббота, 10.10.2020
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Удачный день у Скорпионов, а Весы легко справятся с любой сложностью: гороскоп на сегодня 10 октября

Удачный день у Скорпионов, а Весы легко справятся с любой сложностью: гороскоп на сегодня 10 октября
Обновлено 09:32 Сегодня Телеграф Фото: pinterest
Гороскоп на сегодня, 10 октября, советует Весам использовать день для комфортного отдыха и заботы о внешности, а Скорпионам - удивить любимого человека приятным сюрпризом.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 10 октября 2020 для Овнов 

На работе не проявляйте чрезмерной активности. Есть риск получения дополнительной нагрузки, а вот с оплатой новых обязанностей могут возникнуть вопросы. В отношениях с близкими людьми проявите мудрость и терпение, а главное, воздержитесь от критики.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 10 октября 2020 для Тельцов 

Больше доверяйте своему внутреннему голосу, особенно в отношении людей, которые вызывают у вас беспокойство. Сейчас вы будете чувствовать, откуда могут исходить неприятности. Постарайтесь не давать денег в долг, так как получить их потом обратно будет довольно сложно.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 10 октября 2020 для Близнецов 

Не действуйте спонтанно, необдуманно. Если чувствуете, что обстановка вокруг вас начинает накаляться, то постарайтесь не оказаться в эпицентре событий. Это хорошее время для восстановления давних связей и общения. Обсудите с друзьями - не возобновить ли вам какие-то приятные совместные мероприятия.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 10 октября 2020 для Раков

Не самое удачное время для общения с государственными органами и представителями властных структур. В денежных вопросах также не все гладко. Велика вероятность задержки в получении прибыли, возможны и убытки.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 10 октября 2020 для Львов   

Преграды могут появляться там, где вы их совсем не ожидаете. Отложите выяснение отношений и поиск виноватых. Сосредоточьтесь на решении текущих вопросов. Не забывайте поддерживать близких людей и сами не отказывайтесь от помощи. Старайтесь больше отдыхать и не пренебрегайте полноценным сном.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 10 октября 2020 для Дев  

Благоприятный период для преодоления внутренних конфликтов. Вы можете увидеть в истинном свете собственные желания и цели, отказаться от давних страхов и заблуждений, мешающих двигаться вперед. Удачно должны пройти деловые переговоры.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 10 октября 2020 для Весов 

Можно запланировать дела любой сложности, вы легко справитесь со всем. Щедро одаривайте окружающих своим вниманием - что-то приятное обязательно придет взамен. Вечер используйте для комфортного отдыха, заботы о внешности, личных увлечений.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 10 октября 2020 для Скорпионов 

Удачный день для начала дел, переговоров, дружеского общения. Окружающие будут с удовольствием оказывать вам помощь. Удивляйте любимого человека приятными сюрпризами, делайте подарки, весело проводите время. Все это будет способствовать укреплению взаимоотношений.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 10 октября 2020 для Стрельцов 

Вам удастся реализовать многое из задуманного. Успех будет сопутствовать не только в профессиональных делах, но и в личных отношениях. Сделайте для любимого человека то, что доставляет ему радость. Удачное время для занятий экстремальными видами спорта.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 10 октября 2020 для Козерогов

Сейчас подходящее время для работы с информацией, заключения деловых соглашений, путешествий и коротких поездок. Можно начинать новые дела, вести переговоры. Это хороший период для новых знакомств, романтических свиданий, признаний в любви. Будьте внимательнее за рулем, особенно в темное время суток.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 10 октября 2020 для Водолеев

На этот период можно наметить дела, за которые долго не хотелось браться. Если кто-то попросит совета или помощи, не откажите человеку в услуге, если, конечно, это будет в ваших силах и компетенции. Избегайте серьезных финансовых трат. Не следует брать кредиты и давать в долг.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 10 октября 2020 для Рыб

Не слишком подходящий день для начала чего-то нового. Если почувствуете, что ваши действия не дают нужного результата, лучше остановитесь. На любовном фронте все будет складываться благоприятным образом. Приятное общение или новое знакомство поднимет и настроение, и вашу самооценку.

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Автор:

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