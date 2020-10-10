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Суббота, 10.10.2020
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Стрельцам нужно быть амбициознее, у Козерогов намечается успех в финансах: гороскоп на завтра 11 октября
Обновлено 18:24 Сегодня Телеграф Фото: pinterest
Непростой день. Мало кому удастся избежать напряженных моментов и неприятностей. Непросто будет поладить с другими людьми. В этот день очень важно сохранят самообладание, не подаваться на провокации, не говорить лишнего и не привлекать лишнего внимания. Помириться с близкими людьми может быть очень трудно.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 11 октября 2020 для Овнов 

Звезды и планеты в этот день будут в сильной дисгармонии. Это неминуемо отразится на настроении и удаче, но не стоит списывать себя со счетов и настраиваться на худшее. Внимательность поможет обойти стороной неурядицы, а осторожность пригодится в бытовых делах.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 11 октября 2020 для Тельцов 

Звезды сделают вас более восприимчивыми к критике и негативным реакциям со стороны окружающих. Не стоит расстраиваться, если кто-то будет слишком строг с вами. Не нужно отвечать агрессией на агрессию. Несправедливость встречается на пути, но это не повод поддаваться негативу.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 11 октября 2020 для Близнецов 

Старайтесь не наживать себе врагов. Астрологи рекомендуют решать проблемы очень осторожно, без лишней агрессии и обид. Нужно искать компромиссы, чтобы не усложнять себе жизнь. Это касается как сферы работы, так и отношений с близкими или со второй половинкой.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 11 октября 2020 для Раков

Старайтесь строить отношения с окружающими на доверии и взаимопонимании. Идите навстречу тем, кто стремится к тому же для вас. Не бойтесь давать советы и принимать советы близких в ответ, делитесь впечатлениями. Также день идеально подходит для совершения покупок в интернете.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 11 октября 2020 для Львов   

Астрологи не советуют раскрывать свои карты окружающим людям. Нужно держать планы в секрете. Если вы работаете в душном офисе, не забывайте о пятиминутных прогулках на улице. Глоток свежего воздуха - лучший отдых во время трудового дня.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 11 октября 2020 для Дев  

В такой день многие дела сдвигаются с мертвой точки. Вам удастся увидеть плоды своего недавнего труда. Разделите радость с близкими и друзьями. Это прекрасный день для проявлений щедрости и внимания к людям. Дарите подарки, делайте комплименты. Это обязательно обернется удачей.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 11 октября 2020 для Весов 

Не стоит вступать в конфронтации с окружающими, даже если люди будут заслуживать этого. Пусть токсичные люди сами разберутся со своими проблемами: не позволяйте им нарушать ваши личные границы и ваше спокойствие. Вечер посвятите прогулкам, смене обстановки или шопингу.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 11 октября 2020 для Скорпионов 

Это хороший день для починки старых вещей, для начала ремонта. Очень полезно в такие дни заниматься перестановкой мебели, делать генеральную уборку. Не откладывайте ничего на потом и не пускайте дела на самотек. Безответственность - это ошибка, которую нельзя допускать в подобные дни.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 11 октября 2020 для Стрельцов 

Бездействие равноценно проигрышу. Только целеустремленные и готовые к действиям представители вашего Знака смогут победить в битве за славу, деньги и любовь. Оставайтесь мотивированными и амбициозными. Это самое главное условие для преодоления препятствий.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 11 октября 2020 для Козерогов

В любовной сфере могут встретиться неприятные преграды и проблемы. Зато в сфере работы и финансов ожидается большой прогресс. Старайтесь не жалеть денег на обучение и получение новых знаний. Вечером можно потратить немного денег на развлечения.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 11 октября 2020 для Водолеев

Прислушивайтесь к своей интуиции. Звезды и планеты обострят шестое чувство, оказав тем самым огромную помощь. Также старайтесь не поступаться принципами ради достижения целей. День идеально подходит для поездок, путешествий и смены обстановки.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 11 октября 2020 для Рыб

Полезно размышлять о будущем, делиться своими планами с близкими людьми. Также в этот день астрологи советуют больше двигаться. Физические упражнения и духовные практики отлично скажутся на настроении. Будьте пунктуальными и не переживайте по мелочам.

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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
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