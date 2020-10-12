Гороскоп на сегодня 12 октября: Овны получат интересные предложения, а Скорпионам стоит уделить внимание родственникам

12 октября 2020 года ожидается непростой день с нестабильным эмоциональным фоном. День мало склоняет к организованности и логичности, зато поощряет любое проявление креатива.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Гороскоп на 12 октября 2020 для Овнов

Отличный день для встречи с людьми, на которых вы хотите произвести хорошее впечатление. Вы со всеми легко находите общий язык, проявляете инициативу там, где это необходимо, никому не навязываете своего мнения, но все же ведете беседу так, что все с вами соглашаются. Вероятны успехи в работе, но для того, чтобы достичь их, нужно приложить усилия. Часто не сразу удается сосредоточиться. Жизненный потенциал очень высок, поэтому даже к концу этого насыщенного дня вы не будете чувствовать усталости. Некоторые Овны получат интересные предложения.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Гороскоп на 12 октября 2020 для Тельцов

Первая половина дня проходит плодотворно. В это время перед вами открываются новые перспективы. Вы не упустите интересные возможности, даже если для того, чтобы воспользоваться ими, придется рискнуть. Вероятны новые знакомства, которые вскоре окажутся очень полезными. Во второй половине дня появится ощущение усталости, захочется побыть наедине с собой. Это время лучше подходит для планирования, чем для каких-то конкретных действий. Помните, что не со всеми стоит делиться своими идеями. Лучше не говорить лишнего людям, в искренности которых есть хотя бы малейшие сомнения.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Гороскоп на 12 октября 2020 для Близнецов

День может быть необыкновенно насыщенным и интересным, но для того, чтобы он сложился хорошо, вам придется приложить усилия. Появляются новые задачи. Решение их не лежит на поверхности, но вы непременно найдете его, немножко поломав голову. Советы редко оказываются полезными: никто не может разобраться в ситуации лучше вас. Легко завязываются новые отношения, вряд ли кто-то сможет противостоять вашему обаянию. Однако порой вы недостаточно серьезны, и это огорчает окружающих. Лучше избегать необдуманных высказываний и легкомысленных поступков.

Рак (21 июня - 22 июля)

Гороскоп на 12 октября 2020 для Раков

Привычные пути не приводят к цели, но вы обязательно найдете способ достичь ее, если дадите волю фантазии. Экспериментируйте - есть шанс получить отличные результаты. Ваш творческий подход к любым делам очень нравится окружающим. Некоторые Раки получат заманчивые предложения. Однако сегодня нежелательно решать вопросы, касающиеся долгосрочного сотрудничества: вас могут ввести в заблуждение. День подходит для общения с людьми, с которыми в последнее время не удавалось договориться. Сейчас все разногласия можно оставить позади.

Лев (23 июля - 22 августа)

Гороскоп на 12 октября 2020 для Львов

Удачный день, сильно влияние позитивных тенденций. Уже с утра вы ощутите эмоциональный подъем, рост деловой активности. Первая половина дня пройдет очень плодотворно. Вы стараетесь ничего не откладывать на потом, и правильно делаете: всего за несколько часов можно сделать очень многое. Позже наступит время, больше подходящее для размышлений, чем для решительных действий. Вечером хорошо строить планы, думать об отдаленном будущем. Вы поймете, как нужно действовать, чтобы достичь самых важных целей.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Гороскоп на 12 октября 2020 для Дев

Только в самом начале дня возможны некоторые трудности, эмоциональные проблемы, беспричинная тревога. На это время лучше ничего важного не планировать. Стоит также избегать общения с беспокойными людьми: их волнение может передаваться и вам. Если нужно принимать какие-то решения, старайтесь делать это самостоятельно. Остальная часть дня будет благоприятной и простой. Многое получается хорошо, иногда оказывается достаточно серьезно взяться за совершенно новое дело, чтобы понять, как достичь в нем успеха.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Гороскоп на 12 октября 2020 для Весов

Неплохой день. Ваша задача - не начать тревожиться и не потерять равновесие, если что-то пойдет не так в его первой половине. Любые проблемы, которые приносит этот период, вы сможете решить быстро, если не растеряетесь. Поэтому не паникуйте и не бойтесь отложить на потом то, к чему пока не лежит душа. Позже наступит более спокойное и благоприятное время, подходящее для работы и сложных дел, а также позволяющее прояснить многие важные вопросы личного характера. Вы верно оцениваете сложившуюся ситуацию, никому не позволяете ввести вас в заблуждение, поэтому не допускаете ошибок.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Гороскоп на 12 октября 2020 для Скорпионов

Насыщенный день. Вы должны быть очень храбрыми и решительными, без этого вряд ли можно достичь успеха. Будет непросто: нужно дать отпор недоброжелателям, защитить свои позиции, не допустить даже незначительных оплошностей. Вы справитесь, даже не сомневайтесь. Сил хватит еще и на то, чтобы позаботиться о других, поддержать близких людей, оказавшихся в трудном положении, или дать толковые советы тем, кому они пригодятся. Уделите внимание родственникам: сегодня они будут нуждаться в этом больше, чем обычно.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 12 октября 2020 для Стрельцов

День дает вам шанс одержать важные победы. Главное - не стоять на месте, использовать все открывающиеся возможности, не проходить мимо интересных идей и предложений, достойных внимания. Проблемы решаются даже быстрее, чем вы до конца осознаете их сложность. Будет возможность сделать что-то полезное для других, принять участие в благотворительных мероприятиях. Вы радуетесь, когда помогаете кому-то преодолеть трудности. Люди, которых вы сегодня поддержите, могут со временем стать вашими близкими друзьями.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 12 октября 2020 для Козерогов

День ознаменуется успехами и победами, причем они могут стать по-настоящему грандиозными, если вы не захотите довольствоваться малым. Ставьте перед собой по-настоящему высокие цели, есть шанс достичь их. Можно заключать сделки, подписывать договоры, выходить на новую работу, что-то кардинально менять в профессиональной сфере. Любое общение идет на пользу, новые знакомства расширяют ваши горизонты. Порой в ваши дела вмешиваются люди, которых вы об этом не просили, но навредить вам никто не в силах.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Гороскоп на 12 октября 2020 для Водолеев

Вы можете рассчитывать на поддержку звезд в любых начинаниях, но должны быть готовы к тому, что она не будет безграничной. В работе стоит быть внимательнее к мелким деталям. Лучше не рисковать там, где дело касается денег, иначе позже вы столкнетесь с серьезными финансовыми проблемами. День подходит для самостоятельной работы, изучения и составления отчетов и других документов. Найти общий язык с окружающими не всегда просто, но вы справляетесь и с этим. Не верьте всему, что вам говорят: возможно, кто-то попытается ввести вас в заблуждение.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 12 октября 2020 для Рыб