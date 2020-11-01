Стрельцам - уделить внимание внешности, а Козерогам - быть самостоятельнее: гороскоп на неделю

Гороскоп на неделю со 2 по 8 ноября 2020 года Овен

За эти семь дней Овны могут успеть больше, чем за всю осень. Эти люди наполнятся энергией, силами, мотивацией. Важно, чтобы работа и любовь не пересекались: для всего нужно свое время.

Гороскоп на неделю со 2 по 8 ноября 2020 года Телец

На этой неделе важно вести дела осторожно, без фанатизма, агрессии и хитрости. Очень повезет всем, кто на этой неделе решит путешествовать.

Гороскоп на неделю со 2 по 8 ноября 2020 года Близнецы

Начинается благоприятный период для любви, романтики и приключений. В общении с близкими и родственниками Близнецам пригодится вся их эмпатия. Самое главное - помогать, но чужую ответственность на себя не брать.

Гороскоп на неделю со 2 по 8 ноября 2030 года Рак

У Раков ожидается крайне успешный период для творческой работы. Сейчас наступает то самое время, когда нужно действовать, пока звезды на вашей стороне.

Гороскоп на неделю со 2 по 8 ноября 2020 года Лев

Астрологи советуют Львам на этой неделе отказаться от старых ненужных вещей, очистить информационное пространство, избавляясь от лишнего мусора в социальных сетях и почте. Многие одинокие Львы смогут найти вторую половинку.

Гороскоп на неделю со 2 по 8 ноября 2020 года Дева

У Дев начинается очень благоприятный период для общения с родственниками и второй половинкой. Одиноким Девам Вселенная уже сейчас поможет найти вторую половинку.

Гороскоп на неделю со 2 по 8 ноября 2020 года Весы

Начало последнего месяца осени - это волшебное время для Весов. Оно словно создано для них, но не стоит забывать о заботе за своим здоровьем. Нужно приниматься за то, что приносит радость.

Гороскоп на неделю со 2 по 8 ноября 2020 года Скорпион

Скорпионы получат в подарок от звезд и планет много удачи, а также мощную интуицию. Не нужно начинать ничего нового - стоит сфокусироваться на самых актуальных делах и проблемах. Неделя идеально подходит и для приема гостей.

Гороскоп на неделю со 2 по 8 ноября 2020 года Стрелец

Вполне возможно, что кому-то из близких людей понадобится помощь. Большое внимание стоит уделить своей внешности, особенно Стрельцам, которые находятся в поисках партнера.

Гороскоп на неделю со 2 по 8 ноября 2020 года Козерог

На этой неделе Козерогам нужно быть самостоятельными, ответственными и готовыми к любым переменам. При этом не стоит выдавать желаемое за действительное. Эксперты советуют оставаться реалистами.

Гороскоп на неделю со 2 по 8 ноября 2020 года Водолей

Один из самых полезных жизненных навыков в начале ноября - умение забыть все плохое. Нужно давать второй шанс не только окружающим, но и себе. Не стоит переутомляться, особенно в конце недели.

Гороскоп на неделю со 2 по 8 ноября 2020 года Рыбы

Уже с утра понедельника Рыб будут ожидать большие успехи. В среду потоки оптимистичной и позитивной энергетики достигнут максимума. Можно и даже нужно прислушиваться ко всему, что говорят окружающие.