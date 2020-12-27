Львам лучше не переутомляться, а Девам стать более трудолюбивее: бизнес-гороскоп на неделю

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

Овнам стоит осторожнее относиться к своим обязанностям на работе. Если подходить к решению проблем безответственно, это не лучшим образом отразится на финансовых успехах в ближайшие недели и месяцы.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Не стоит расстраиваться, если придется потрудиться в начале января. Это будет крайне благоприятное время для финансовых дел.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Это очень благоприятная неделя для любых дел, покупок и решения самых трудных проблем на работе и бизнесе.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Сейчас нельзя фокусироваться на одних лишь делах, но и в любовь с головой уходить тоже не нужно. Астрологи советуют находить время для всего.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Львы смогут придумать что-то очень интересное, совершить прорыв в творчестве и разрешить все неурядицы, но переутомление может стать причиной финансовых неудач.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Девам нужно быть максимально продуктивными 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Деньги придут в руки трудолюбивым людям.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

на этой неделе звезды и планеты сделают Весов очень притягательными и способными понравиться любому человеку. Это очень благоприятно отразится на финансовых успехах.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Астрологи советуют Скорпионам не браться за все дела сразу и не бросать начатое. Это может привести к денежным потерям.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцам на этой неделе будет везти в плане совершения покупок. Новые приобретения, покупка подарков и развлечения помогут поднять настроение.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Нужно помнить о том, что богатство и успех приходят только к тем, кто на это настроен эмоционально. Новогодние чудеса возможны, но только если впустить их в свое сердце.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

У Водолеев самыми удачными днями для финансовой активности и работы станут 28 и 29 декабря, а также 1 и 2 января. В последний день 2020 года стоит сфокусироваться на работе и домашних заботах.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

Рыбам стоит перестать слушать советы окружающих людей. Они могут негативно сказаться на заработке. Вместо этого лучше сфокусироваться на своем внутреннем голосе.