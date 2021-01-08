Близнецов ждут сюрпризы, а Львам не стоит поддаваться эмоциям: гороскоп на 8 января

Сегодня многие хотят добиться целей как можно скорее, поэтому не всегда пользуются честными методами. Имейте в виду: любые интриги будут разоблачены, не рассчитывайте достичь успеха с их помощью. Возможны выгодные покупки, удачные сделки. Постарайтесь быть нежнее и внимательнее к близким людям, и вы почувствуете отдачу.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Гороскоп на 8 января 2020 для Овнов

Овнам пора записаться на курсы компромисса – уж слишком резко вы реагируете на критику окружающих. Сегодня вас ждет много общения, и будет лучше, если вы научитесь сдерживать эмоции, и перестанете обращать внимание на замечания коллег и руководства. Старайтесь не использовать свое обаяние в корыстных целях, и иногда идите на уступки.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Гороскоп на 8 января 2020 для Тельцов

В этот день Тельцам придется засучить рукава – звезды наворожили столько дел, что мало не покажется. Старайтесь не отступать перед трудностями, и помните, что все проблемы временные. Сфера любовных отношений особенных сюрпризов не принесет, и Тельцы, наконец, спокойно разберутся в своей личной жизни, и научатся отделять главное от второстепенного.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Гороскоп на 8 января 2020 для Близнецов

Близнецов ждут сюрпризы в профессиональной сфере, возможно, с вами захотят пообщаться влиятельные персоны. Не пытайтесь казаться лучше, чем вы есть – искренность в отношениях поможет избежать проблем, и вы не попадете в глупую ситуацию. Старайтесь не оставлять без внимания личную жизнь – на любовном фронте ожидается настоящий переполох, и от такого количества поклонников голова закружится даже у самых невозмутимых представителей знака.

Рак (21 июня - 22 июля)

Гороскоп на 8 января 2020 для Раков

Вас завалят заманчивыми предложениями о заграничных командировках – соглашайтесь, и не обращайте внимания на менее удачливых коллег. Личная жизнь потребует принятия быстрых решений, но с проблемами звезды советуют разбираться в другой день.

Лев (23 июля - 22 августа)

Гороскоп на 8 января 2020 для Львов

Ни в коем случае не стоит поддаваться эмоциям. Только задумайтесь, сколько прекрасных и интересных возможностей вы упустили, когда перестали прислушиваться к доводам рассудка. Вполне вероятно, что в скором времени Судьба выкинет небольшой фортель, заставив вас кардинально изменить собственное мировоззрение.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Гороскоп на 8 января 2020 для Дев

Благодаря удачному расположению планет, Девы смогут достичь неплохих результатов, и этот период запомнится положительными моментами. Главное, действовать согласно плану, и не думать о происках конкурентов – ваши соперники довольно безобидны, и способны только на мелкие пакости.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Гороскоп на 8 января 2020 для Весов

Задержки в делах могут отвлечь Весов от основной цели этого периода, и вы немножко растеряетесь. Звезды дадут вам время на раздумье – размышляйте, анализируйте, планируйте, ведь в ближайшие дни вас ждут финансовые подвиги. С авантюристами желательно не связываться, вместо этого обратитесь за подсказками к интуиции – внутренний голос в этот день даст много ценных советов.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Гороскоп на 8 января 2020 для Скорпионов

Отдохнуть вам вряд ли удастся. На протяжении всего дня у вас то и дело будет появляться масса новых хлопотных дел, требующих предельного внимания. Постарайтесь решить все важные вопросы в первой половине суток, поскольку ближе к вечеру вы можете почувствовать сильное переутомление, что помешает собственным планам.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 8 января 2020 для Стрельцов

Этот период станет прекрасным для личностного роста. Для начала определитесь с направлением – кому-то повезет в кулинарии, а кто-то преуспеет в адвокатской деятельности. Займитесь налаживанием отношений с близкими людьми, и обязательно пообщайтесь с пожилыми родственниками. И не отказывайтесь от посиделок в хорошей компании.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 8 января 2020 для Козерогов

Пришла пора помириться с обидчиками, и простить их за мелкие прегрешения – сегодня важно сохранять бодрый настрой. На вечер важных дел лучше не планировать – возможно, на горизонте появятся поклонники из прошлой жизни, и вам захочется пообщаться, не отвлекаясь на служебные проблемы. Но семья на первом месте – не забудьте про обещания, данные родственникам, и проведите время рядом с ними.

Водолей (20 января - 8 января)

Гороскоп на 8 января 2020 для Водолеев

Не бросайтесь из крайности в крайность, и займитесь решением насущных проблем – звезды советуют придерживаться золотой середины. Эта рекомендация будет особенно актуальной сегодня в первой половине дня. Во второй половине дня улучшится ситуация в сфере финансов – вас ждет много интересных, и главное, выгодных предложений от партнеров по бизнесу.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 8 января 2020 для Рыб