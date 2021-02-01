Ракам довериться жизненному опыту, а Львам опасаться пессимистов: гороскоп на 1 февраля

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 1 февраля 2021 для Овнов

Не бойтесь строить планы на будущее. Сегодня полезно размышлять о том, что случится в ближайшие дни. Старайтесь общаться с окружающими людьми и оказывать им психологическую помощь. Они в долгу не останутся.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 1 февраля 2021 для Тельцов

Звезды и планеты в сильном диссонансе. Старайтесь не относиться к работе халатно и невнимательно. Это может привести к серьезным проблемам, потере уважения со стороны коллег и начальства. Не перекладывайте ответственность на других.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 1 февраля 2021 для Близнецов

Астрологи рекомендуют вам здраво оценивать свои возможности. Не исключено, что сегодня звезды заставят вас столкнуться с некоторыми преградами на пути к финансовому благополучию. Старайтесь экономнее относиться к деньгам.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 1 февраля 2021 для Раков

В такие дни, как этот, вы можете встретить на своем пути кризисные ситуации, в которых придется думать и принимать решения очень быстро. Не пугайтесь этого - просто доверьтесь своей интуиции и жизненному опыту.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 1 февраля 2021 для Львов

Этот день станет отправной точкой в новый мир успеха и счастья. У вас будет возможность изменить свою жизнь. Опасайтесь людей, которые полны стереотипов, сомнений и пессимизма. Они потянут вас с собой на дно.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 1 февраля 2021 для Дев

Большое внимание старайтесь сегодня уделять своей внешности. Дело в том, что окружающие будут судить вас в первую очередь по одежке, а не по уму. Особенно актуальным это станет в сфере любви.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 1 февраля 2021 для Весов

Будьте стремительными и целеустремленными. Не отвлекайтесь на мелочи. Во второй половине дня вам, скорее всего, придется принимать важные решения. В любовных вопросах не торопитесь - прощупайте сначала почву, а потом уже действуйте.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 1 февраля 2021 для Скорпионов

В такие дни, как этот, нельзя терять бдительности. Обман может быть на каждом шагу и за каждым углом. Не принимайте все сказанное окружающими за чистую монету. Также астрологи советуют избегать излишеств и вредных привычек.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 1 февраля 2021 для Стрельцов

Это идеальный день для сотрудничества, совместной работы, новых деловых знакомств. Всем, кто занимается поисками работы, стоит сходить на собеседования. Удача последует за уверенными в себе людьми, готовыми идти на компромиссы.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 1 февраля 2021 для Козерогов

Звезды и планеты помогут вам расширить границы возможного. В такие благоприятные дни, как этот, возможно изменить свою жизнь, стать лучшей версией себя. Звезды помогут вам с адаптацией к новым условиям. Не бойтесь перемен.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 1 февраля 2021 для Водолеев

Вполне вероятно, что ваши действия не понравятся кому-то из окружающих. Лучший выход из ситуации - просто не обращать внимания. Критика и негатив не должны никак повлиять на вашу продуктивность и настроение.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 1 февраля 2021 для Рыб