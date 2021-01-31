Козерогам стоит занять себя полезным делом, а Овнам - остерегаться манипуляторов: гороскоп на неделю

Гороскоп на неделю с 1 по 7 февраля 2021 года Овен

Самой главной опасностью для Овнов станут окружающие люди, точнее, манипуляторы, от которых можно ждать больших проблем. В любовной сфере все будет намного лучше, чем в делах и работе.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 февраля 2021 года Телец

Если в рабочих вопросах логика будет лучшим другом представителей данного Знака, то в любви лучше полагаться на интуицию. В конце недели полезно будет заняться домашними делами.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 февраля 2021 года Близнецы

На этой неделе нужно стать умеренными эгоистами, забыв о том, что происходит в жизни друзей и близких. Астрологи считают, что с четверга можно также искать новые увлечения.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 февраля 2021 года Рак

В целом неделя будет достаточно продуктивной, но опасной. Сейчас нельзя совершать необдуманные шаги. Астрологи не советуют оформлять кредиты и давать людям пустые обещания.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 февраля 2021 года Лев

Львам лучше не тратить деньги на этой неделе из-за активности ретроградного Меркурия. В любовной сфере Львов ожидает очень благоприятный период.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 февраля 2021 года Дева

Мир изменится в лучшую сторону для терпеливых представителей Знака, которые не унывают. Оптимизм - лучшее оружие в борьбе с проблемами.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 февраля 2021 года Весы

Астрологи рекомендуют людям этого Знака держаться поближе к близким и друзьям, не бояться совместной работы и дел. Эксперты советуют Весам носить на этой неделе одежду белого цвета - это поможет привлечь противоположный пол.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 февраля 2021 года Скорпион

Ни в коем случае нельзя начинать конфликт, критиковать кого-то и говорить неприятные слова. Астрологи советуют быть друзьями всем и каждому.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 февраля 2021 года Стрелец

Если не лениться и не откладывать на потом важные дела, Стрельцы смогут существенно увеличить доходы. Противоположный пол станет чаще обращать внимание на людей этого Знака Зодиака.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 февраля 2021 года Козерог

Козерогам стоит направлять свою энергию в созидательное русло. Можно и даже нужно помогать близким. Это очень благоприятное время для перевода отношений на новый уровень.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 февраля 2021 года Водолей

Позитивное настроение у Водолеев будет очень хорошим подспорьем к удачному развитию событий. Появится больше удачи и уйдут сомнения.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 февраля 2021 года Рыбы

Рыбам не стоит сейчас уезжать далеко из города или за пределы страны. Отдыхать и работать лучше как можно ближе к дому. В качестве отдыха можно выбирать прогулки, общение в социальных сетях.