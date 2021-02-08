Козерогам не критиковать близких, а Рыбам не предпринимать импульсивных решений: гороскоп на 8 февраля

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 8 февраля 2021 для Овнов

Звезды и планеты попробуют испытать вас на прочность. Если в делах и на работе все пойдет кувырком, не спешите ругаться на судьбу. Возможно, что эти события станут началом чего-то очень хорошего и благоприятного.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 8 февраля 2021 для Тельцов

Астрологи советуют сфокусироваться на делах, которые требуют срочного завершения. Не откладывайте ничего на потом. Лень и прокрастинация станут катализаторами неудачи и проблем. Не унывайте и старайтесь быть добрее к близким.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 8 февраля 2021 для Близнецов

Наступает идеальное время для избавления от ненужного хлама. Нужно очистить свой дом от старых вещей, чтобы энергетические потоки перемещались свободнее. Мусор делает вас уязвимыми, слабыми и лишает удачи.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 8 февраля 2021 для Раков

Сегодня стоит сделать ставку на доброту и отзывчивость. Не проявляйте эгоизм по отношению к близким и коллегам. Это может вам стоить удачи. Обращайте внимание на мелочи. В такие дни ничего не происходит просто так.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 8 февраля 2021 для Львов

В этот день вас могут ожидать фатальные события, последствия которых от вас никак не будут зависеть. Старайтесь не совершать дорогостоящих покупок и не давать никому пустых обещаний.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 8 февраля 2021 для Дев

Звезды и планеты поднимут ваш боевой дух. В этот день у вас может появиться новая цель в жизни. Главное - сохранять неуемное стремление к поиску счастья. Оно где-то рядом. Нужно лишь протянуть руку.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 8 февраля 2021 для Весов

Утро начните с решения злободневных проблем. Ближе к обеду начните заниматься тем, что вам нравится, что вас вдохновляет и дарит улыбку. Вечер постарайтесь провести в компании близких друзей или родственников.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 8 февраля 2021 для Скорпионов

Звезды и планеты в отличном настроении, поэтому сегодня можно отправляться в дальние путешествия. Большая удача ждет людей, которые много времени проводят за рулем. Вечером высока вероятность встретить старых друзей.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 8 февраля 2021 для Стрельцов

Старайтесь выглядеть на все сто. Это привлечет внимание противоположного пола. Сегодня наступает время, когда можно будет разглядеть результаты проделанной ранее работы. Сохраняйте оптимизм.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 8 февраля 2021 для Козерогов

В этот день возможны события, которые придется пережить впервые. Близким и второй половинке понадобится ваша доброта и ласка. Говорите только приятные вещи, воздерживаясь от критики тех, кто вам дорог.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 8 февраля 2021 для Водолеев

Постарайтесь отвлечься от рутины. Отдохните, развлекитесь, пригласите друзей домой. В такие дни, как этот, цель не оправдывает средства, особенно если вы жертвуете временем. Относитесь к проблемам проще.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 8 февраля 2021 для Рыб