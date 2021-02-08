Козерогам не критиковать близких, а Рыбам не предпринимать импульсивных решений: гороскоп на 8 февраля

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 8 февраля 2021 для Овнов
Звезды и планеты попробуют испытать вас на прочность. Если в делах и на работе все пойдет кувырком, не спешите ругаться на судьбу. Возможно, что эти события станут началом чего-то очень хорошего и благоприятного.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 8 февраля 2021 для Тельцов
Астрологи советуют сфокусироваться на делах, которые требуют срочного завершения. Не откладывайте ничего на потом. Лень и прокрастинация станут катализаторами неудачи и проблем. Не унывайте и старайтесь быть добрее к близким.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 8 февраля 2021 для Близнецов
Наступает идеальное время для избавления от ненужного хлама. Нужно очистить свой дом от старых вещей, чтобы энергетические потоки перемещались свободнее. Мусор делает вас уязвимыми, слабыми и лишает удачи.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 8 февраля 2021 для Раков
Сегодня стоит сделать ставку на доброту и отзывчивость. Не проявляйте эгоизм по отношению к близким и коллегам. Это может вам стоить удачи. Обращайте внимание на мелочи. В такие дни ничего не происходит просто так.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 8 февраля 2021 для Львов
В этот день вас могут ожидать фатальные события, последствия которых от вас никак не будут зависеть. Старайтесь не совершать дорогостоящих покупок и не давать никому пустых обещаний.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 8 февраля 2021 для Дев
Звезды и планеты поднимут ваш боевой дух. В этот день у вас может появиться новая цель в жизни. Главное - сохранять неуемное стремление к поиску счастья. Оно где-то рядом. Нужно лишь протянуть руку.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 8 февраля 2021 для Весов
Утро начните с решения злободневных проблем. Ближе к обеду начните заниматься тем, что вам нравится, что вас вдохновляет и дарит улыбку. Вечер постарайтесь провести в компании близких друзей или родственников.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 8 февраля 2021 для Скорпионов
Звезды и планеты в отличном настроении, поэтому сегодня можно отправляться в дальние путешествия. Большая удача ждет людей, которые много времени проводят за рулем. Вечером высока вероятность встретить старых друзей.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 8 февраля 2021 для Стрельцов
Старайтесь выглядеть на все сто. Это привлечет внимание противоположного пола. Сегодня наступает время, когда можно будет разглядеть результаты проделанной ранее работы. Сохраняйте оптимизм.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 8 февраля 2021 для Козерогов
В этот день возможны события, которые придется пережить впервые. Близким и второй половинке понадобится ваша доброта и ласка. Говорите только приятные вещи, воздерживаясь от критики тех, кто вам дорог.
Водолей (20 января - 19 февраля)
Гороскоп на 8 февраля 2021 для Водолеев
Постарайтесь отвлечься от рутины. Отдохните, развлекитесь, пригласите друзей домой. В такие дни, как этот, цель не оправдывает средства, особенно если вы жертвуете временем. Относитесь к проблемам проще.
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 8 февраля 2021 для Рыб
Удача будет сопутствовать усидчивым представителям вашего Знака. Усталость изрядно расшатает нервы, поэтому старайтесь делать перерывы в работе. Ваша импульсивность может стать причиной больших ссор.