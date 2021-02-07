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Львам можно немного потратить на себя, а Скорпионам не стоит рисковать: бизнес-гороскоп на неделю

Львам можно немного потратить на себя, а Скорпионам не стоит рисковать: бизнес-гороскоп на неделю
Обновлено 22:30 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Финансовый гороскоп на неделю для Овна 

Это будет неделя, на которой многое будет зависеть только от самих Овнов. В начале недели вы будете зарабатывать и тратить вместе с друзьями. Будут успешными финансовые интриги.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Начинается очень уравновешенное и спокойное время для Тельцов. Внеплановые покупки могут быть крайне неудачными. Тельцы рискуют потратить больше денег, чем нужно. А размер доходов во многом будет зависеть не от профессиональных качеств, а от дружбы с начальством.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Не нужно перегружать себя задачами и пытаться угнаться за конкурентами. Нужно просто расслабиться и наслаждаться работой и общением. В начале недели деньги уйдут на долги, кредиты и помощь другим людям. Не инвестируйте в понедельник-вторник, если хотите получить от инвестиций доход.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Вселенная поможет людям этого Знака узнать, кто в самом деле является для них другом, а кто им лишь притворяется. Если кто-то будет мешать зарабатывать деньги, не нужно отвечать ему тем же.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Настало идеальное время для того, чтобы потратить немного кровно заработанных денег на себя. Вам могут дарить подарки и оплачивать ваши нужды. Появятся выгодные клиенты и заказчики.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы 

Девам в финансовом плане будет очень везти. Самым денежным будет четверг. Вы хорошо заработаете, вам предложат выгодную подработку, принесет хороший доход работа, которую вы выполнили раньше. Финансовая удача последует за теми, кто постоянно находится в разъездах.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Нужно обращать внимание на все предложения, поступающие от окружающих. Среди них будет много интересных мыслей и планов. Астрологи советуют не обижаться на критику.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Нельзя рисковать и вступать в авантюры. Будние дни идеально подойдут для монотонной и размеренной работы. Сложные проекты и дела завершатся или начнутся с большим успехом.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцам стоит полагаться лишь на самих себя. Очень хорошо пройдут командировки. Много денег принесет самостоятельная работа над проектами. Большой успех ждет фрилансеров.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Вы будете самым удачливым знаком Зодиака. В то время, как у многих начинается или продолжается проблемный период в финансовой сфере, у Козерогов все идет только в гору. У этих людей будет много энергии и сил для выполнения любой работы.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

На этой неделе можно тратить деньги, но лучше делать это в соответствии с нуждами. Не стоит покупать то, что не имеет никакого смысла. Можно обновить мебель, начать делать ремонт.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб 

Вам нужно меньше рассказывать о своих финансовых делах: удачней всего будет то, о чем никто не знает. Поищите неофициальные подработки, они окажутся выгодными. На этой неделе лучше не брать кредитов: новые займы могут негативно сказаться на удаче.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 193

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Знаки Зодиака, Гороскоп, Финансовый гороскоп.
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