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Тельцов ждут приятные сюрпризы, а Девам стоит быть осторожнее: гороскоп на неделю

Тельцов ждут приятные сюрпризы, а Девам стоит быть осторожнее: гороскоп на неделю
Обновлено 18:57 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Гороскоп на неделю с 15 по 21 февраля 2021 года Овен

Астрологи считают, что это идеальное время для постановки новых задач и креативного решения проблем. Представителям этого Знака будет сопутствовать удача каждый день этой недели, особенно в воскресенье.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 февраля 2021 года Телец

На рабочем фронте у Тельцов могут возникнуть некоторые затруднения из-за конечной фазы ретроградного Меркурия. В конце недели стоит ждать приятных сюрпризов, новостей и эмоций. Жизнь Тельцов потечет по новому руслу, многие минусы заменятся на плюсы.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 февраля 2021 года Близнецы

Сейчас у Близнецов есть все шансы на то, чтобы начать новую жизнь. Наступает прекрасное время для разработки новых планов на будущее, поисков работы и новых увлечений. Начало недели лучше посвятить семье, делам по дому, общению с родственниками.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 февраля 2021 года Рак

Ракам нужно смотреть в оба. Первое, о чем им стоит побеспокоиться, — это создание благоприятной атмосферы у себя в доме. Астрологи считают, что самыми благоприятными для Раков днями станут понедельник и воскресенье.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 февраля 2021 года Лев

На этой неделе амурная сфера станет самой важной для этого знака. Работа и бизнес отойдут на второй план, но забывать о делах сейчас нельзя. Если забросить работу, это может привести к потере финансов.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 февраля 2021 года Дева

У Дев ожидается непростая и динамичная неделя. На этой неделе им лучше полагаться на интуицию и творческую составляющую своего ума. В любви же, наоборот, пока лучше не спешить. Осторожность не помешает.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 февраля 2021 года Весы

Успех ждет всех, кто жаждет перемен. Весам необходимо захотеть, чтобы их жизнь стала лучше и изменилась. Но одного только желания обычно недостаточно, поэтому астрологи советуют действовать и не принимать желаемое за действительное.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 февраля 2021 года Скорпион

На этой неделе можно и даже нужно пользоваться советами мудрых людей, прислушиваться к тем, кто старше и опытнее. Это очень благоприятное время для путешествий, командировок, смены обстановки.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 февраля 2021 года Стрелец

Мечтательность — вот что нужно Стрельцам в данный период. Все будет следовать закону притяжения, который гласит, что мысли становятся явью. Но помимо мечтаний нужно еще и действовать. Лень для Стрельцов станет самым страшным врагом.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 февраля 2021 года Козерог

Астрологи советуют Козерогам на этой неделе не сидеть на месте, потому что бездействие может усугубить неурядицы и вывести их на новый уровень. Нужно выйти на конструктивный диалог с самими собой, чтобы обезопасить себя от неправильных решений.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 февраля 2021 года Водолей

У семейных Водолеев возможны некоторые проблемы в общении с близкими. Да и в целом неделя может быть очень непростой. Водолеев ждет проверка на прочность, в том числе и в работе.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 февраля 2021 года Рыбы

На этой неделе Рыбам стоит перестать общаться с токсичными людьми. На выходных полезными станут тишина и покой, отдых в окружении самых близких и приятных людей. Проблемы на работе могут изрядно расшатать нервы, так что не стоит нести их домой.

Прощание со старой жизнью и стремление к новому: гороскоп на февраль для каждого знака зодиака

Год чудес и невиданных перемен: гороскоп на 2021 год

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Знаки Зодиака, Гороскоп, Гороскоп на неделю, Астропрогноз.
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