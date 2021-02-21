Скорпионам лучше не хитрить, а Водолеям - не давать взаймы: бизнес-гороскоп на неделю

Финансовый гороскоп на неделю для Овна
Финансовый рост будет возможен только в благоприятной атмосфере. Это прекрасное время для шопинга. Это повысить настроение и поможет стать счастливее.
Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов
Период с 22 по 28 число - удачное время для начала нового бизнеса и делового общения. Можно вкладывать деньги в новые проекты, покупать что-то дорогое, но необходимое.
Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов
Не стоит рассказывать окружающим о своих успехах и планах. Помните, что деньги любят тишину. В целом данная неделя для Близнецом прекрасно подходит для отдыха, для смены обстановки.
Финансовый гороскоп на неделю для Раков
Деньги пойдут к Ракам в карман уже с первых минут понедельника. Эксперты рекомендуют Ракам не лениться и не пускать дела на самотек. Это будет очень важное и продуктивное время.
Финансовый гороскоп на неделю для Львов
Единственная опасность в денежной и рабочей сферах будет исходить от врагов и недоброжелателей. Постарайтесь самостоятельно принимать решения и не просить о помощи посторонних людей.
Финансовый гороскоп на неделю для Девы
Это удивительно продуктивное время, но с покупками Девам пока лучше повременить. Прислушиваться к шестому чувству можно, но только после 24 февраля.
Финансовый гороскоп на неделю для Весов
Это прекрасное время для смены работы, открытия нового бизнеса, поисков новых источников дохода, а также для духовного и интеллектуального развития.
Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов
Скорпионам на этой неделе лучше не хитрить. В цене будут только открытость и доброта, а не стремление к бесконтрольному обогащению. Не стоит терять друзей ради денег.
Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов
Настало время устремить взор в будущее. Астрологи советуют Стрельцам доводить дела до конца и не переоценивать свои возможности. Нельзя бросать все и сдаваться.
Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов
За дела Козерогам лучше браться самостоятельно, не делегируя полномочия и не прося никого о помощи. Это идеальное время для шопинга.
Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев
Чтобы удача не отвернулась от Водолеев, им необходимо не давать никому денег взаймы и самим не брать кредитов. На работе большим преимуществом станет тяга к новым знаниям.
Финансовый гороскоп на неделю для Рыб
В работе и бизнесе Рыб ожидают большие успехи, но только в том случае, если они сами дадут себе шанс стать богаче. Астрологи советуют как можно скорее понять, что этого заслуживает каждый.