Скорпионам лучше не хитрить, а Водолеям - не давать взаймы: бизнес-гороскоп на неделю

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

Финансовый рост будет возможен только в благоприятной атмосфере. Это прекрасное время для шопинга. Это повысить настроение и поможет стать счастливее.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Период с 22 по 28 число - удачное время для начала нового бизнеса и делового общения. Можно вкладывать деньги в новые проекты, покупать что-то дорогое, но необходимое.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Не стоит рассказывать окружающим о своих успехах и планах. Помните, что деньги любят тишину. В целом данная неделя для Близнецом прекрасно подходит для отдыха, для смены обстановки.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Деньги пойдут к Ракам в карман уже с первых минут понедельника. Эксперты рекомендуют Ракам не лениться и не пускать дела на самотек. Это будет очень важное и продуктивное время.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Единственная опасность в денежной и рабочей сферах будет исходить от врагов и недоброжелателей. Постарайтесь самостоятельно принимать решения и не просить о помощи посторонних людей.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Это удивительно продуктивное время, но с покупками Девам пока лучше повременить. Прислушиваться к шестому чувству можно, но только после 24 февраля.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Это прекрасное время для смены работы, открытия нового бизнеса, поисков новых источников дохода, а также для духовного и интеллектуального развития.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионам на этой неделе лучше не хитрить. В цене будут только открытость и доброта, а не стремление к бесконтрольному обогащению. Не стоит терять друзей ради денег.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Настало время устремить взор в будущее. Астрологи советуют Стрельцам доводить дела до конца и не переоценивать свои возможности. Нельзя бросать все и сдаваться.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

За дела Козерогам лучше браться самостоятельно, не делегируя полномочия и не прося никого о помощи. Это идеальное время для шопинга.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Чтобы удача не отвернулась от Водолеев, им необходимо не давать никому денег взаймы и самим не брать кредитов. На работе большим преимуществом станет тяга к новым знаниям.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

В работе и бизнесе Рыб ожидают большие успехи, но только в том случае, если они сами дадут себе шанс стать богаче. Астрологи советуют как можно скорее понять, что этого заслуживает каждый.