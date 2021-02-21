Скачать
Воскресенье, 21.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Доллар резко подешевеет, но потом "отыграется": что говорит Минфин и независимые эксперты
Доллар резко подешевеет, но потом "отыграется": что говорит Минфин и независимые эксперты
Илон Маск сильно ударит по экономике Путина: России грозит развал по примеру СССР
Илон Маск сильно ударит по экономике Путина: России грозит развал по примеру СССР
Байден должен поговорить с Зеленским: как США могут помочь Украине
Байден должен поговорить с Зеленским: как США могут помочь Украине
Тихановская сделала признание насчет оппозиции и протестов в Беларуси
Тихановская сделала признание насчет оппозиции и протестов в Беларуси

Скорпионам лучше не хитрить, а Водолеям - не давать взаймы: бизнес-гороскоп на неделю

Скорпионам лучше не хитрить, а Водолеям - не давать взаймы: бизнес-гороскоп на неделю
Обновлено 13:40 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Финансовый гороскоп на неделю для Овна 

Финансовый рост будет возможен только в благоприятной атмосфере. Это прекрасное время для шопинга. Это повысить настроение и поможет стать счастливее.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Период с 22 по 28 число - удачное время для начала нового бизнеса и делового общения. Можно вкладывать деньги в новые проекты, покупать что-то дорогое, но необходимое.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Не стоит рассказывать окружающим о своих успехах и планах. Помните, что деньги любят тишину. В целом данная неделя для Близнецом прекрасно подходит для отдыха, для смены обстановки.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Деньги пойдут к Ракам в карман уже с первых минут понедельника. Эксперты рекомендуют Ракам не лениться и не пускать дела на самотек. Это будет очень важное и продуктивное время.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Единственная опасность в денежной и рабочей сферах будет исходить от врагов и недоброжелателей. Постарайтесь самостоятельно принимать решения и не просить о помощи посторонних людей.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы 

Это удивительно продуктивное время, но с покупками Девам пока лучше повременить. Прислушиваться к шестому чувству можно, но только после 24 февраля.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Это прекрасное время для смены работы, открытия нового бизнеса, поисков новых источников дохода, а также для духовного и интеллектуального развития.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионам на этой неделе лучше не хитрить. В цене будут только открытость и доброта, а не стремление к бесконтрольному обогащению. Не стоит терять друзей ради денег.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Настало время устремить взор в будущее. Астрологи советуют Стрельцам доводить дела до конца и не переоценивать свои возможности. Нельзя бросать все и сдаваться.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

За дела Козерогам лучше браться самостоятельно, не делегируя полномочия и не прося никого о помощи. Это идеальное время для шопинга.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Чтобы удача не отвернулась от Водолеев, им необходимо не давать никому денег взаймы и самим не брать кредитов. На работе большим преимуществом станет тяга к новым знаниям.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб 

В работе и бизнесе Рыб ожидают большие успехи, но только в том случае, если они сами дадут себе шанс стать богаче. Астрологи советуют как можно скорее понять, что этого заслуживает каждый.

Прощание со старой жизнью и стремление к новому: гороскоп на февраль для каждого знака зодиака

Год чудес и невиданных перемен: гороскоп на 2021 год

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 348

Все по теме:

Знаки Зодиака, Гороскоп, Финансовый гороскоп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Настя "из Уханя" и глава Госмиграционной службы поженились: фото свадьбы
02 Суд вынес решение в деле о смертельном избиении человека в центре Киева
03 Россия увеличила сумму на финансирование Крыма: во сколько Путину обошлась оккупация полуострова
04 Непобедимый британец рухнул на колени в чемпионском бою (видео)
05 Носился по залу с ножом и бил витрины: в Харькове парень устроил ночной погром в "АТБ" (фото, видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Одессе умер ветеран АТО, занимавшийся военно-патриотическим воспитанием детей
В Одессе умер ветеран АТО, занимавшийся военно-патриотическим воспитанием детей
Закон не писан: магазины &quot;Спортмастер&quot; в Украине открылись вопреки санкциям
Закон не писан: магазины "Спортмастер" в Украине открылись вопреки санкциям
В Украине резко снизилось число выздоровевших от COVID-19: данные на 21 февраля
В Украине резко снизилось число выздоровевших от COVID-19: данные на 21 февраля
WhatsApp ограничит возможности пользователей: как не попасть под ограничения
WhatsApp ограничит возможности пользователей: как не попасть под ограничения
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь