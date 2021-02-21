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Близнецам не стоит торопиться с решениями, а Ракам - откладывать дела на потом: гороскоп на неделю

Близнецам не стоит торопиться с решениями, а Ракам - откладывать дела на потом: гороскоп на неделю
Обновлено 16:34 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Гороскоп на неделю с 22 по 28 февраля 2021 года Овен

Овнам стоит браться за самые важные дела, обязательно доводя работу над ними до полного завершения. Не стоит откладывать дела "на завтра".

Гороскоп на неделю с 22 по 28 февраля 2021 года Телец

Тельцам стоит сфокусироваться на сфере любви. Представители Знака станут очень удачливы, если будут присматриваться и прислушиваться к мелочам.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 февраля 2021 года Близнецы

Несмотря на благоприятное расположение планет, Близнецам лучше не торопиться и совершать только взвешенные поступки. Сила планет может принести этим людям чрезмерную эмоциональность.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 февраля 2021 года Рак

На работе лучше не отлынивать от важных дел. Поэтому отдых лучше отложить на выходные. Нужно лишь правильно расставить приоритеты в списке дел.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 февраля 2021 года Лев

Всем, кому предстоит много работать, стоит позаботиться о самочувствии. Не злоупотребляйте вредными привычками. Астрологи также рекомендуют Львам не делиться своими планами с партнерами и коллегами.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 февраля 2021 года Дева

Неделя подходит для деловых знакомств и переговоров. Также можно без зазрений совести тратить большие суммы на бизнес, развлечения и одежду, но будьте осторожнее в интернете - желательно обезопасить себя сменой пароля от социальной сети и почты.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 февраля 2021 года Весы

Это время, когда можно и даже нужно становиться лучше, работать над собой. Весам желательно не замыкаться в себе и быть открытым в общении, а также по возможности примириться с врагами.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 февраля 2021 года Скорпион

Скорпионам необходимо быть гибкими и мудрыми. Кроме этого, нельзя тратить время попусту. Нужно действовать, быть активными.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 февраля 2021 года Стрелец

Это будет время перемен - как внутренних, так и внешних. Единственное, чем будет негативна эта неделя для Стрельцов, - ослабление интуиции. Снять напряжение помогут прогулки на свежем воздухе.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 февраля 2021 года Козерог

У Козерогов начинается очень удачное время для исправления ошибок прошлого. Только не принимайте скоропалительных решений, проявите трезвость и рассудительность.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 февраля 2021 года Водолей

Это благоприятный период для общения, поездок, смены обстановки, покупок, и вообще - успешной самореализации. Не жалейте сил на работу - время, потраченное на выполнении рабочих вопросов, окупиться с лихвой.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 февраля 2021 года Рыбы

На этой неделе Рыб ожидают большие успехи в любви, просто будьте собой и не стройте из себя совершенно другого человека. Это будет прекрасное время для свиданий, знакомств, флирта и общения с противоположным полом в целом.

Прощание со старой жизнью и стремление к новому: гороскоп на февраль для каждого знака зодиака

Год чудес и невиданных перемен: гороскоп на 2021 год

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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