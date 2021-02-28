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Воскресенье, 28.02.2021
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Благоприятное время у Водолеев и успешное у Дев: гороскоп на неделю

Благоприятное время у Водолеев и успешное у Дев: гороскоп на неделю
Обновлено 18:28 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года Овен

Овны словно начнут летать на крыльях. Свежие впечатления помогут вам иначе посмотреть на текущие дела. А если близкие попросят о помощи – не отказывайте.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года Телец

Вам захочется романтики, но любовные заботы лучше отложить до четверга, когда вы станете спокойными и умиротворенными. Дела, требующие активности и бурной деятельности назначьте на первую половину недели.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года Близнецы

Планы, которые вы безуспешно пытались реализовать уже давно, начнут, наконец, приходить в исполнение. Приложите максимум усилий, если хотите, чтобы все получилось.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года Рак

Чем больше вы трудитесь на благо вашего дела в начале недели, тем приятнее будет видеть результаты. А те Раки, кто работал спустя рукава, окажутся у разбитого корыта. Выбирайте, что вам больше по душе.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года Лев

На этой неделе вероятны некоторые затруднения в делах. Вам будет необходимо доказать свою профессиональную компетентность как в крупных вопросах, так и в мелочах, и, если вам это удастся, то ваш авторитет значительно возрастет.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года Дева

Трудоголики Девы будут счастливы. Все проблемы и проволочки на работе по большей части разрешатся, вы будете весьма успешны. В воскресенье устройте разгрузочный день, совсем необязателен активный отдых.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года Весы

Весам на этой неделе придется попотеть. Чем бы вы ни занимались, эта деятельность потребует огромного напряжения и самоотдачи. В выходные вас ждет дорогой подарок от любимого человека.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года Скорпион

На этой неделе вы сможете влиять на людей, привлекать новых клиентов, спонсоров и деловых партнеров. Работы будет много, но не забывайте о личной жизни, ведь любовь вас вдохновляет и радует.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года Стрелец

Лучшее решение, особенно в начале недели, для Стрельцов – уединиться и держаться подальше от всяких нервных товарищей. Хорошо также провести время в кругу семьи, если там никто ругаться не собирается.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года Козерог

Постарайтесь избавить себя от лишних контактов. Будни следует посвятить труду, разрешению различных деловых проблем и финансовым вопросам. Суббота благоприятна для решения серьезных семейных вопросов.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года Водолей

На этой неделе небесные светила вас поддерживают в самых разных задачах. Наступающая неделя может оказаться для вас весьма благоприятной, и даже минимальные усилия способны будут принести существенные результаты.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года Рыбы

Рыбы станут более гармоничными личностями: более уверенными в себе, более спокойными, менее сомневающимися. И это – отличные новости. В субботу будут благоприятны покупки, в том числе крупные приобретения для дома и семьи.

Новые возможности и расстановка приоритетов: гороскоп на март для каждого знака зодиака

Год чудес и невиданных перемен: гороскоп на 2021 год

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Знаки Зодиака, Гороскоп, Гороскоп на неделю, Астропрогноз.
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