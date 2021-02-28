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Близнецов ждет успех, а Козерогам стоит быть осторожнее: бизнес-гороскоп на неделю

Близнецов ждет успех, а Козерогам стоит быть осторожнее: бизнес-гороскоп на неделю
Обновлено 20:02 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Финансовый гороскоп на неделю для Овна 

Деньги у вас будут, но вот распоряжаться ими стоит с умом. Помните, что давать крупные суммы в долг, особенно без каких либо гарантий - это просто неслыханная смелость с вашей стороны, если не сказать глупость.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Возможны денежные поступления в начале недели. Середина недели будет полна встречами, переговорами и бесконечными делами.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Вас ждет крупный успех в финансовых делах. Будьте активны, позитивны, доверяйте своей интуиции, действуйте смело и творчески. Вам желательно не плыть против течения, а поймать волну удачи.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Эта неделя обещает карьерный рост и улучшение финансового положения. Удачно решатся многие профессиональные вопросы. В четверг вероятны денежные поступления.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Начало недели благоприятно для карьеры и решения важных дел. Могут возникнуть сложности в деловой сфере, но отступать нельзя, у вас хватит сил добраться до вершины успеха.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы 

В целом неделя стабильна в финансовом плане, при условии, что вы не слишком увлечетесь походами по магазинам. Во вторник вы можете обрести новый источник доходов. Открывающиеся перед вами возможности радуют, но не стоит демонстрировать превосходство перед сослуживцами.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Могут поступить неожиданные предложения, не спешите говорить да. События на работе будут достаточно непредсказуемы. Коллеги и начальство прислушаются к вашему мнению. Можете рассчитывать на премию.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

На этой неделе вас ждет солидная прибыль, вы заключите выгодную сделку, решите вопрос с недвижимостью в свою пользу. Не стоит делать чего-либо через силу - все равно не получится, лучше и не браться, если заниматься этим не хочется.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

На этой неделе вам понадобятся такие качества, как предусмотрительность и умение мгновенно принимать решения. В понедельник ваши отношения с начальством улучшатся, вам могут доверить сложный проект. В среду и суббота вероятна сверхурочная работа, которую оплатят весьма достойно.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

На этой неделе появится возможность для улучшения и стабилизации финансового положения. Но будьте внимательнее и осторожнее. Мошенники не дремлют, а ищут способы узнать данные вашей банковской карты.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

В начале недели вам придется выступать на совещании или симпозиуме или отправиться в командировку, что положительно отразится на вашем финансовом положении. Хотя в целом ваши расходы пока будут преобладать над доходами.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб 

Финансовые проблемы уходят в прошлое. Во второй половине недели вероятны долгожданные денежные поступления, которые придутся как нельзя более кстати. Творческое настроение в четверг позволит удивить свежими идеями друзей и коллег.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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