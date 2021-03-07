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Воскресенье, 07.03.2021
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Овнам стоит завершить старые отношения, а Близнецам - остерегаться завистников: гороскоп на неделю

Овнам стоит завершить старые отношения, а Близнецам - остерегаться завистников: гороскоп на неделю
Обновлено 17:35 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года Овен

Эта неделя будет очень благоприятна для финансовой сферы, но также не стоит забывать и про любовь. Хорошее время для завершений старых отношения.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года Телец

Тельцы смогут достичь умиротворение и гармонии только общаясь с добрыми людьми - у них можно многому научиться. Неделя благоприятна для знакомств, но торопить события не стоит.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года Близнецы

Большая удача ожидает тех Близнецов, которые находятся в поисках второй половинки или новой работы. Остерегайтесь завистливых людей, неприятных личностей.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года Рак

Большая удача ждет творческих людей. К ним в голову придут новые идеи, которые помогут Ракам убедить коллег и начальство в своей состоятельности. А вот ставить в жесткие рамки близких не стоит.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года Лев

Львам не стоит бояться критики. Представителям этого знака нужно опасаться фальшивых чувств людей, притворства и лжи. Старайтесь прислушиваться к внутреннему голосу и все будет хорошо.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года Дева

На этой неделе постарайтесь окружить себя правильными людьми, которые не сомневаются в свлих способностях. Астрологи рекомендуют Девам не перекладывать ответственность на других людей за собственные ошибки.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года Весы

Весам стоит позаботиться об эмоциональном здоровье и усилении энергетики. Если появится желание побыть в уединении, лучше так не делать. Выходные можете посвятить поездке и шопингу.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года Скорпион

У Скорпионов - идеальное время для любви. Особенно повезет тем, кто сейчас ищет вторую половинку. А вот прыгать в омут с головой не стоит. Благоприятное время для решения текущих проблем.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года Стрелец

Астрологи советуют Стрельцам провести честный самоанализ. Добиваться хороших результатов многим представителям данного знака удастся с первой попытки. Неделя благоприятна для расставания с ненужными и старыми вещами.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года Козерог

У Козерогов сейчас очень хорошее время для физической активности, поисков вдохновения. Со второй половинкой стоит быть намного откровеннее - так любимый человек поймет свою важность.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года Водолей

Водолеи смогут показать все свои лучшие стороны коллегам по работе, начальству и близким людям. Эту неделю можно посвятить решению юридических проблем. Неделя благоприятна для дорогостоящих покупок.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года Рыбы

Большая удача будет следовать за Рыбами, которые находятся в отношениях, так что одиноким представителям знака стоит сфокусироваться на поисках любви. Чтобы стать намного счастливее и удачливее, Рыбам стоит повысить уверенность в своих силах.

Новые возможности и расстановка приоритетов: гороскоп на март для каждого знака зодиака

Год чудес и невиданных перемен: гороскоп на 2021 год

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Знаки Зодиака, Гороскоп, Гороскоп на неделю, Астропрогноз.
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