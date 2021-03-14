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Тельцам стоит избегать ссор, а Девам - закончить все неразрешенные дела: гороскоп на неделю

Тельцам стоит избегать ссор, а Девам - закончить все неразрешенные дела: гороскоп на неделю
Обновлено 15:26 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года Овен

На этой неделе Овны получат надежду на лучшее в материальных делах. Осторожность по-прежнему жизненное кредо номер один, даже если в ряде туманных вопросов появится ясность. Вторую половину недели рекомендуется посвятить отдыху в максимально расслабленной обстановке. 

Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года Телец

Любой начатый на этой неделе процесс остановить уже невозможно. Дорогие Тельцы, имейте это в виду. Даже мелкая ссора может привести к серьёзному разногласию, а халатность относительно своего самочувствия — к риску возникновения болезни. Вероятно, придётся сделать упор не на материальных делах, а на самопознании.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года Близнецы

Близнецов вряд ли устроит скорость событий этой недели. Однако самое важное — это сохранять позитивный настрой и веру в то, что все возможно. Если не верить в собственные силы, можно столкнуться с проблемами и неурядицами. Это лучшее, что вы можете предпринять. Хорошее настроение окончательно восстановится, мысли упорядочатся, могут появиться интересные идеи о том, в какую сторону направить жизненный вектор.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года Рак

Гороскоп не советует Ракам вмешиваться в события начала недели, если чувствуете, что до конца не понимаете суть происходящего. С каждым днём уверенность в себе типичных представителей знака Зодиака Рак будет расти. Можно попробовать начать новый роман, убедить в своей правоте несговорчивого партнёра по браку, найти компромисс в общении со старшим или младшим поколением близких людей.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года Лев

Эта неделя благоприятна для выполнения разного рода хозяйственных дел. Нацелиться, дорогие Львы, следует только на то, что происходит в собственной жизни. Гороскоп советует провести конец недели, устраняя по очереди каждую из вялотекущих проблем. Процесс пойдёт намного быстрее, если найдёте подходящих союзников. 

Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года Дева

У Дев ожидается весьма продуктивная, но нервная и не во всем приятная неделя. Любые незавершённые дела на этой неделе для Дев неприемлемы. Старайтесь довести до логической точки каждый подобный вопрос. От этого во многом зависит ваше будущее. Самые лучшие дни в плане энергетики — пятница и суббота. 

Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года Весы

Гороскоп на эту неделю призывает Весов принимать во всём происходящем самое живое участие. Стоять в стороне или замалчивать личное видение той или иной ситуации — значит добровольно отдать шанс на успех кому-то другому. Дорогие Весы, в этот период верить желательно только информации из надёжных источников. 

Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года Скорпион

Скорпионам эта неделя подарит много новых ощущений, позитива и ярких эмоций. При желании вы способны достичь успеха, но он в свою очередь будет подразумевать крупные вложения сил, нервов и времени. Конец этой недели, вероятно, заставит пересмотреть какие-то ценности. 

Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года Стрелец 

Уровень жизненных сил Стрельцов на этой неделе будет достаточным для того, чтобы выполнить уйму дел. Если правильно распределить свободное время, удастся параллельно помочь кому-то из близких людей. Во второй половине недели ожидается нестабильность в делах. Начните выправление ситуации с мелких или второстепенных задач. 

Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года Козерог

У Козерогов наступает идеальное время для самостоятельного движения вперед. Не стоит никого просить о помощи — нужно все делать самим.  Также на неделе стоит всерьёз заняться личными отношениями. Тем, у кого есть семья, следует максимально сосредоточиться на нуждах близких людей. А время заняться собой появится к выходным.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года Водолей

Водолеям на этой неделе не придётся бороться с проблемами. Не надо вкладывать силы во что-то одно. Действуйте сразу по нескольким направлениям. В конце недели Водолеям не желательно убегать от решения вопросов в личных отношениях. Чем чётче и яснее будет ответ, тем ниже вероятность ревности, обид и недосказанности. 

Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года Рыбы

Удача на этой неделе сама бежит в руки Рыбам. Вам лишь нужно проявить предприимчивость и сноровку. Вторая половина недели прекрасный момент для любовных реформ. Попытайтесь устранить имеющиеся разногласия в браке.  Обязательно выделите день и соберитесь с друзьями, повеселитесь, смените обстановку.

Новые возможности и расстановка приоритетов: гороскоп на март для каждого знака зодиака

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Знаки Зодиака, Гороскоп, Гороскоп на неделю, Астропрогноз.
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