Козерогов ждет удача, а у Тельцов не исключены командировки: бизнес-гороскоп на неделю

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

В середине марта к Овнам звезды и планеты будут благосклонны. В начале недели будут возможности преуспеть в карьерном росте, если найти общий язык с начальством и не отвергать помощи со стороны. Ближе к концу недели Овны смогут найти источник дополнительного дохода, взяв подработку.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцам астрологи рекомендуют обратить внимание на расширение кругозора. В первой половине недели появится возможность возобновить обучение, успешно сдать необходимые экзамены и получить новые знания. Не исключены командировки, во время которых получится обзавестись полезными связями.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Близнецам на этой неделе предстоит столкнуться с временными трудностями. Благодаря вдумчивой работе получится избежать авантюр и общения с нечестными на руку людьми. Эта неделя марта будет удачна и для запланированных ранее покупок. Астрологи рекомендуют Близнецам прогуляться по магазинам, чтобы найти хорошие скидки.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Ракам на этой неделе стоит обратить внимание на окружение. Не стоит прятаться от общения — оно может стать ключом к успеху и процветанию. Благодаря новым знакомствам получится обзавестись полезными связями и даже получить новую должность, если она необходима. Тратить накопления стоит с осторожностью: есть риск попасться на уловки мошенников.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Львам в середине марта астрологи рекомендуют обратить внимание на деловое окружение. Конфликты и разногласия будут неуместными и могут стать началом трудного периода. Налаживание отношений поможет без труда справиться с намеченными делами, заслужить хорошую репутацию и привлечь в жизнь материальное благополучие.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Девам на этой неделе звезды и планеты помогут найти вдохновение. Творческие порывы позволят по-новому взглянуть на выполнение рутинных дел, внести в них нотку новизны и избавить себя от скуки. Творчество позволит также найти способ привлечь в жизнь финансовые потоки.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Весам на этой неделе марта стоит обратить внимание на свои способности и профессионализм. Знакомая работа принесет гораздо большие результаты, чем необдуманные эксперименты. Новаторство вряд ли приведет к счастью, поэтому Весам стоит продолжить начатые дела и довести их до логического завершения.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионам повезет не только в работе, но и в любви. Совмещать дела с личной жизнью будет проблематично, однако деятельным Скорпионам не составит труда найти баланс. Несмотря на то, что неделя обещает быть активной, нельзя забывать об осторожности и осмотрительности.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Благосклонность звезд и планет распространится на вопросы, связанные с недвижимостью. На этой неделе Стрельцы смогут заняться не только переездом, но также покупкой, съемом и продажей жилья. Эта неделя - благоприятное время для подписания деловых договоренностей, обретения полезных связей и поиска способов поправить материальное положение.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Удача будет на стороне отважных Козерогов, которые не побоятся перемен. Новаторство в делах, смелые предложения и упор на врожденные таланты позволят достичь гораздо большего. Справиться с обязанностями и привлечь в жизнь деньги получится, если не медлить, и с понедельника активно браться за выполнение запланированных дел.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

На этой неделе Водолеи смогут достичь новых высот, если перестанут оглядываться по сторонам и ожидать одобрения со стороны. Финансовому положению будет угрожать лишь желание потратить накопления на развлечения, которому астрологи рекомендуют противостоять. Необдуманные траты могут стать причиной оттока финансов и трудностей в будущем.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

Рыбам середина марта принесет приятные перемены. На этой неделе не будет помех для расширения кругозора и границ, а значит, можно запросто отправиться в путешествие или командировку, начать или продолжить обучение, чтобы использовать полученные знания для карьерного роста.