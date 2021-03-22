Скачать
Понедельник, 22.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Важно не то, что Байден упал, важно, что поднялся: досидит ли президент США до конца срока
Важно не то, что Байден упал, важно, что поднялся: досидит ли президент США до конца срока
За решение СНБО заплатит каждый украинец: озвучен прогноз по будущему "Мотор Сичи"
За решение СНБО заплатит каждый украинец: озвучен прогноз по будущему "Мотор Сичи"
Разгром Банковой: кому это выгодно и правда ли, что за этим стоит Порошенко
Разгром Банковой: кому это выгодно и правда ли, что за этим стоит Порошенко
"Шахтер" умудрился проиграть "Львову" (видео)
"Шахтер" умудрился проиграть "Львову" (видео)

Козероги смогут побороть страхи, а Водолеям лучше не искать отговорок: гороскоп на 21 марта

Козероги смогут побороть страхи, а Водолеям лучше не искать отговорок: гороскоп на 21 марта
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 22 марта 2021 для Овнов 

Звезды говорят о том, что враги могут активизироваться уже с самого утра. Лучше обходить стороной конфликты и как можно меньше общаться с теми, кто вас раздражает.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 22 марта 2021 для Тельцов 

Все, что вам сегодня необходимо - это спокойствие и размеренность. Не торопитесь с решениями.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 22 марта 2021 для Близнецов 

Не стоит останавливаться в шаге от финиша, потому что это может спровоцировать рост проблем. Воспринимайте трудности как возможность научиться новому.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 22 марта 2021 для Раков

Старайтесь быть более щедрыми по отношению к близким. Большой успех в делах ждет тех, кто умеет действовать в команде.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 22 марта 2021 для Львов   

Астрологи советуют с самого утра сделать выбор - посвятить день любви или работе. Усидеть на двух стульях не получится.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 22 марта 2021 для Дев  

Не упускайте возможностей. Направьте вектор своих мыслей в сторону развития, поисков новой мотивации.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 22 марта 2021 для Весов 

Не бросайте то, что начали. Все злободневные дела лучше решить в самую первую очередь.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 22 марта 2021 для Скорпионов 

Астрологи рекомендуют оставаться собранными и внимательными. Не пасуйте перед трудностями.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 22 марта 2021 для Стрельцов 

Утро могут настигнуть тревожные мысли. Абстрагироваться от переживаний поможет общение с близкими, а также умеренные физические нагрузки.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 22 марта 2021 для Козерогов

В этот день звезды помогут вам обрести невероятную уверенность в себе, побороть страхи. Не исключено, что ночные светила помогут также найти потерянные вещи.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 22 марта 2021 для Водолеев

Не ищите отговорок и не перекладывайте ответственность на других людей. Время отдыха наступит позже.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 22 марта 2021 для Рыб

Старайтесь действовать. Не бойтесь строить планы на будущее, хотя сегодня может появиться много новых забот.

Точный любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака 22.03.2021 - 28.03.2021

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 142

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Бить окна ОП мы не планировали": организаторы рассказали, что пошло не так на акции за Стерненко
02 Ребенка отнесло на льдине на середину реки: его удалось спасти с помощью спиннинга (видео)
03 Россия решила забрать землю украинцев в Крыму: как защитить свои права
04 Незабываемое представление: в российском цирке на глазах у зрителей подрались слоны (видео)
05 Похищали и пытали людей: в Киевской области разоблачили "реабилитационный центр"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине объяснили, почему у оккупантов не получится решить проблему с водой в Крыму
В Украине объяснили, почему у оккупантов не получится решить проблему с водой в Крыму
Россия решила забрать землю украинцев в Крыму: как защитить свои права
Россия решила забрать землю украинцев в Крыму: как защитить свои права
Заблокированный в в Twitter и Facebook возвращается в соцсети: что об этом известно
Заблокированный в в Twitter и Facebook возвращается в соцсети: что об этом известно
Какой праздник 22 марта: народные приметы и запреты
Какой праздник 22 марта: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь