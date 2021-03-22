Козероги смогут побороть страхи, а Водолеям лучше не искать отговорок: гороскоп на 21 марта

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 22 марта 2021 для Овнов

Звезды говорят о том, что враги могут активизироваться уже с самого утра. Лучше обходить стороной конфликты и как можно меньше общаться с теми, кто вас раздражает.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 22 марта 2021 для Тельцов

Все, что вам сегодня необходимо - это спокойствие и размеренность. Не торопитесь с решениями.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 22 марта 2021 для Близнецов

Не стоит останавливаться в шаге от финиша, потому что это может спровоцировать рост проблем. Воспринимайте трудности как возможность научиться новому.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 22 марта 2021 для Раков

Старайтесь быть более щедрыми по отношению к близким. Большой успех в делах ждет тех, кто умеет действовать в команде.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 22 марта 2021 для Львов

Астрологи советуют с самого утра сделать выбор - посвятить день любви или работе. Усидеть на двух стульях не получится.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 22 марта 2021 для Дев

Не упускайте возможностей. Направьте вектор своих мыслей в сторону развития, поисков новой мотивации.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 22 марта 2021 для Весов

Не бросайте то, что начали. Все злободневные дела лучше решить в самую первую очередь.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 22 марта 2021 для Скорпионов

Астрологи рекомендуют оставаться собранными и внимательными. Не пасуйте перед трудностями.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 22 марта 2021 для Стрельцов

Утро могут настигнуть тревожные мысли. Абстрагироваться от переживаний поможет общение с близкими, а также умеренные физические нагрузки.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 22 марта 2021 для Козерогов

В этот день звезды помогут вам обрести невероятную уверенность в себе, побороть страхи. Не исключено, что ночные светила помогут также найти потерянные вещи.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 22 марта 2021 для Водолеев

Не ищите отговорок и не перекладывайте ответственность на других людей. Время отдыха наступит позже.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 22 марта 2021 для Рыб