Козероги могут получить премию, а Водолеям не стоит отправляться за крупными покупками: бизнес-гороскоп на неделю

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

Ваши финансовые ресурсы начинают потихонечку испаряться, однако в среду вероятны новые денежные поступления. В четверг начальство может потребовать отчет о проделанной работе. Воскресенье - удачный день для покупок.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Состояние ваших финансов сейчас далеко от идеала. А тут еще и цены в очередной раз поднялись. Так что вам придется приложить немало усилий, чтобы удержаться на плаву. Пореже ходите в магазины и покупайте только самое необходимое.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Вероятно значительное улучшение финансового положения. Вы сможете почувствовать себя уверенно, досрочно погасить кредит, купить дорогой тур к теплому морю или вложить деньги в недвижимость.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

В понедельник желательно разобраться с накопившимися бумагами. На вторник не стоит планировать важных переговоров, оппоненты будут вас лишь раздражать. Четверг - удачный день для совещаний и заключения договоров.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Ваши финансовые возможности, к сожалению, будут ограничены, поэтому планировать крупные покупки на эту неделю нежелательно. На работе возможны изменения, и новое начальство будет предъявлять дополнительные требования.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

В первой половине недели возможны денежные поступления. Во вторник и среду вам будет сложно сосредоточиться на работе, однако нужно это сделать. Так что не отвлекайтесь на посторонние разговоры и не сидите, уткнувшись в телефон.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Вам понадобится осторожность и интуиция, чтобы разобраться с интригами коллег или конкурентов, которые могут оказаться самой серьезной преградой бизнесу на этой неделе. Впрочем, не исключено, что вы сможете обратить ситуацию в свою пользу.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Фортуна на вашей стороне. Все спорные вопросы решаются в вашу пользу, вы получите значительную прибыль и укрепите свой авторитет как профессионал. К вам будут обращаться новые клиенты, вам предложат новый интересный проект.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Вас ждет дополнительный доход. Однако постарайтесь не совершать опрометчивых поступков, особенно в финансовом плане, и разумно тратить имеющиеся в наличии деньги. К деловым предложениям стоит отнестись реалистично: добейтесь четких фактов и определенности.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Возможно, ваше финансовое положение несколько улучшится. Могут дать премию или вернуть старые долги, о которых вы давно забыли. Во вторник лучше не соглашаться на деловые предложения, они могут казаться очень заманчивыми, но результат, вероятно, огорчит вас.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Вам, похоже, не хватает реалистичного взгляда на ситуацию, а зря, так как финансовое положение сейчас не способствует крупным покупкам. В четверг будьте осторожны, не болтайте лишнего при начальстве или конкурентах.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

Во вторник вы будете весьма красноречивы, так что можете блестяще выступить на совещании или на конференции. В середине недели промедление грозит неприятностями, вам необходимо не только думать, но и действовать. В воскресенье вероятны незапланированные траты на детей.