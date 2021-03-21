Скачать
Воскресенье, 21.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Важно не то, что Байден упал, важно, что поднялся: досидит ли президент США до конца срока
Важно не то, что Байден упал, важно, что поднялся: досидит ли президент США до конца срока
За решение СНБО заплатит каждый украинец: озвучен прогноз по будущему "Мотор Сичи"
За решение СНБО заплатит каждый украинец: озвучен прогноз по будущему "Мотор Сичи"
Разгром Банковой: кому это выгодно и правда ли, что за этим стоит Порошенко
Разгром Банковой: кому это выгодно и правда ли, что за этим стоит Порошенко
"Шахтер" умудрился проиграть "Львову" (видео)
"Шахтер" умудрился проиграть "Львову" (видео)

Козероги могут получить премию, а Водолеям не стоит отправляться за крупными покупками: бизнес-гороскоп на неделю

Козероги могут получить премию, а Водолеям не стоит отправляться за крупными покупками: бизнес-гороскоп на неделю
Обновлено 19:24 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Финансовый гороскоп на неделю для Овна 

Ваши финансовые ресурсы начинают потихонечку испаряться, однако в среду вероятны новые денежные поступления. В четверг начальство может потребовать отчет о проделанной работе. Воскресенье - удачный день для покупок. 

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Состояние ваших финансов сейчас далеко от идеала. А тут еще и цены в очередной раз поднялись. Так что вам придется приложить немало усилий, чтобы удержаться на плаву. Пореже ходите в магазины и покупайте только самое необходимое.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Вероятно значительное улучшение финансового положения. Вы сможете почувствовать себя уверенно, досрочно погасить кредит, купить дорогой тур к теплому морю или вложить деньги в недвижимость.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

В понедельник желательно разобраться с накопившимися бумагами. На вторник не стоит планировать важных переговоров, оппоненты будут вас лишь раздражать. Четверг - удачный день для совещаний и заключения договоров.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Ваши финансовые возможности, к сожалению, будут ограничены, поэтому планировать крупные покупки на эту неделю нежелательно. На работе возможны изменения, и новое начальство будет предъявлять дополнительные требования.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы 

В первой половине недели возможны денежные поступления. Во вторник и среду вам будет сложно сосредоточиться на работе, однако нужно это сделать. Так что не отвлекайтесь на посторонние разговоры и не сидите, уткнувшись в телефон.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Вам понадобится осторожность и интуиция, чтобы разобраться с интригами коллег или конкурентов, которые могут оказаться самой серьезной преградой бизнесу на этой неделе. Впрочем, не исключено, что вы сможете обратить ситуацию в свою пользу.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Фортуна на вашей стороне. Все спорные вопросы решаются в вашу пользу, вы получите значительную прибыль и укрепите свой авторитет как профессионал. К вам будут обращаться новые клиенты, вам предложат новый интересный проект.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Вас ждет дополнительный доход. Однако постарайтесь не совершать опрометчивых поступков, особенно в финансовом плане, и разумно тратить имеющиеся в наличии деньги. К деловым предложениям стоит отнестись реалистично: добейтесь четких фактов и определенности.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Возможно, ваше финансовое положение несколько улучшится. Могут дать премию или вернуть старые долги, о которых вы давно забыли. Во вторник лучше не соглашаться на деловые предложения, они могут казаться очень заманчивыми, но результат, вероятно, огорчит вас.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Вам, похоже, не хватает реалистичного взгляда на ситуацию, а зря, так как финансовое положение сейчас не способствует крупным покупкам. В четверг будьте осторожны, не болтайте лишнего при начальстве или конкурентах.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб 

Во вторник вы будете весьма красноречивы, так что можете блестяще выступить на совещании или на конференции. В середине недели промедление грозит неприятностями, вам необходимо не только думать, но и действовать. В воскресенье вероятны незапланированные траты на детей.

Новые возможности и расстановка приоритетов: гороскоп на март для каждого знака зодиака

Год чудес и невиданных перемен: гороскоп на 2021 год

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 202

Все по теме:

Знаки Зодиака, Гороскоп, Финансовый гороскоп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Чтобы не осталось ни одного солдата и офицера": Жириновский призвал атаковать Украину "без объявления войны" (видео)
02 Стало известно, как у Зеленского восприняли погромы ОП
03 У Авакова объяснили, почему не мешали сторонникам Стерненко громить Офис Зеленского
04 Люди вылетели на дорогу: BMW на скорости перевернуло спецавто коммунальщиков в Киеве (эксклюзивные фото ДТП)
05 Собрались в Украину? В сеть попало видео переброски российской военной техники
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине объяснили, почему у оккупантов не получится решить проблему с водой в Крыму
В Украине объяснили, почему у оккупантов не получится решить проблему с водой в Крыму
В Николаеве вводят жесткий карантин: полный список запретов и ограничений
В Николаеве вводят жесткий карантин: полный список запретов и ограничений
Коронавирус убил известного украинского геральдиста
Коронавирус убил известного украинского геральдиста
&quot;Я знаю Тину такую, которую никто никогда не видел и не знает&quot;: хореограф Яна Заец рассказала, какой была Тина Кароль в молодости
"Я знаю Тину такую, которую никто никогда не видел и не знает": хореограф Яна Заец рассказала, какой была Тина Кароль в молодости
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь