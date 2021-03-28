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У Стрельцов идеальное время для романтики, а Тельцам не стоит бояться своих чувств: любовный гороскоп на неделю

У Стрельцов идеальное время для романтики, а Тельцам не стоит бояться своих чувств: любовный гороскоп на неделю
Обновлено 17:37 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Любовный гороскоп на неделю для Овна

Овнам нужно больше времени уделять близким людям и прислушиваться к их просьбам. Одиноким представителям данного знака нужно чаще показывать себя с лучшей стороны.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Астрологи рекомендуют брать инициативу в свои руки. Тельцам не стоит бояться открываться на встречу чувствам.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов 

Близнецам стоит обращать внимание не только на свои потребности. Уделите внимание своим партнерам, которого они заслуживают. Не давайте пустых обещаний.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

Чтобы настроиться на романтический лад, нужно перестать постоянно искать в себе изъяны. Только открытость и уверенность в своих силах помогут привлечь в свою жизнь любовь.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Львам нужно начать неделю с работы над собой. Чтобы проще общаться с потенциальными партнерами, нужно избавиться от стресса и агрессии.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

В первой половине недели лучше настроиться на работу. После пятницы можно смело устраивать романтические встречи.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Духовные практики, медитация поможет укрепить существующие отношения или привлечь любовь в жизнь тех, кто находится в активном поиске.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Астрологи рекомендуют Скорпионам не рассказывать своих планов, особенно если речь идет об отношениях. На этой неделе активизируются ваши недоброжелатели.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

На этой неделе у Стрельцов будет уйма времени для романтики. Прислушивайтесь к просьбам партнеров и не игнорируйте их желания.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Астрологи рекомендуют Козерогам не стесняться своих чувств и окружать близких заботой. На этой неделе звезды будут на вашей стороне.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев 

Астрологи рекомендуют Водолеям начать неделю с полноценного отдыха и восстановления сил. Это добавит жизненной энергии. Удача будет на вашей стороне в субботу и воскресенье. Воспользуйтесь шансом изменить свою жизнь.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

Рыбам для обретения счастья астрологи рекомендуют прислушаться к интуиции. Семейным представителям знака стоит уделить больше времени своим близким.

Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 117

Все по теме:

Знаки Зодиака, Любовь, Гороскоп, Любовный гороскоп, Астропрогноз.
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