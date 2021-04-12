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Тельцам стоит быть внимательнее, а Близнецов ждет успех: гороскоп на 12 апреля

Тельцам стоит быть внимательнее, а Близнецов ждет успех: гороскоп на 12 апреля
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 12 апреля 2021 для Овнов 

В этот день звёзды советуют вам избегать встреч с начальством. Вы можете попасть под горячую руку - на вас навесят срочные, но бесполезные задания. Не стоит в этот день переживать по поводу отношений, даже если в настоящий момент они натянутые. Все разрешится самым наилучшим образом уже к вечеру 12 апреля.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 12 апреля 2021 для Тельцов 

Будьте внимательны в этот день. От вашей точности будет зависеть не только качество вашей работы, но и общий результат. Не подведите коллег и компаньонов. Вы должны будете проявить лояльность по отношению к избраннику. Не отметайте сразу его идеи и предложения, просейте через два сита - добра и пользы - и только тогда принимайте решение.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 12 апреля 2021 для Близнецов 

Звёзды разрешают вам рискнуть в этот день, попробовать что-то новое, озвучить самые смелые из своих идей, развернуть планы на 180 градусов. Вас ждёт успех, даже если вы в него пока не верите. Ваши мысли бегут впереди вас. Поделитесь ими с любимым человеком и вместе решите, что с этим делать. В одиночку прийти к какому-то выводу у вас не получится.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 12 апреля 2021 для Раков

Вокруг вас в этот день скопится предельно допустимая норма бездельников. Если вы не возьмёте над ними шефство, этого не сделает никто. Дерзайте. Если вторая половинка начнёт отлынивать от дел, не спешите ее заставлять. Лучше продемонстрируйте, что вместо неё это может сделать кто-то другой. Это куда эффективнее.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 12 апреля 2021 для Львов   

Вас ждёт не совсем привычный день: много разговоров, мало свершений. Но, как говорится, совещание - это тоже работа. Когда-то асе равно пришлось бы все обсудить. Не удивляйтесь, если любимый человек захочет с вами поговорить без очевидного повода. Причин скопилось несколько. Так что не сопротивляйтесь, садитесь и слушайте его.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 12 апреля 2021 для Дев  

В этот день вам нужно будет продемонстрировать чудеса самообладания. Кто-то попытается вывести вас из себя. Если сохраните лицо, можете считать это своей личной победой. Или сам избранник, или его родственники, а может даже все вместе в этот день решат вас вывести из себя. Во всяком случае вам будет так казаться. Сохраняйте спокойствия, вы можете, говорят звёзды.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 12 апреля 2021 для Весов 

Соберите все знания об этом мире, которыми вы обладаете. В этот день вам придётся кому-то что-то доказывать, кого-то чему-то учить. Если выдержите это испытание, можете рассчитывать на некий подарок судьбы. 12 апреля вам придётся от чего-то отговаривать вторую половинку. Отнеситесь серьезно к этому вопросу, наберите охапку аргументов и выдавайте их один за другим. Тогда велик шанс справиться с задачей.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 12 апреля 2021 для Скорпионов 

В этот день звёзды разрешают вам не сдерживать эмоций. Во всяком случае тех, которые касаются благополучия ваших близких. Если вы за них не заступитесь, этого не сделает никто. Партнёр может в этот день оказаться в беде. Держите руку на пульсе - скорее всего, понадобится ваша помощь. Причём немедленная.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 12 апреля 2021 для Стрельцов 

В этот день вы можете что-то не так понять, что-то недослышать, за чем-то недоглядеть. И тогда ваша стройная система начнёт рушиться. Постарайтесь ничего не упускать из виду 12 апреля. В этот день между вами и предметом ваших чувств может возникнуть недопонимание, которое приведёт к локальной катастрофе. Лучше переспросите его ещё раз о том, что он хочет.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 12 апреля 2021 для Козерогов

В этот день кто-то может потребовать от вас объяснений. Приготовьте аргументы заранее - вы знаете, о чем идёт речь. Не прячьте голову в песок - отвечать все равно придётся. Пришло время для серьёзного разговора. Так решит вторая половинка и вызовет вас на ковёр. Будьте готовы к этому, можете даже отрепетировать речь. Когда-то это должно было случиться.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 12 апреля 2021 для Водолеев

Вам не хватает информации, пора в этом признаться. 12 апреля у вас будет возможность пообщаться с тем, кто восполнит ваши пробелы в знаниях. Чтобы лучше понимать избранника, вам следует пообщаться с его родственниками. 12 апреля это получится сделать без особого напряжения и с максимальной эффективностью.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 12 апреля 2021 для Рыб

В этот день вам нужно будет взять ситуацию в свои руки. Причём чем быстрее вы это сделаете, тем скорее наступит прогресс. И проблема разрешится самым лучшим образом. Если любимый человек начнёт в чем-то сомневаться, о чем-то жалеть, не оставляйте его с этими мыслями наедине. Постарайтесь вернуть ему хорошее настроение - от этого зависит ваше общее будущее.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
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