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Понедельник, 03.05.2021
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Тельцов ждет важная встреча, а Козерогов - путешествие: гороскоп на 3 мая

Тельцов ждет важная встреча, а Козерогов - путешествие: гороскоп на 3 мая
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 3 мая 2021 для Овнов 

В этот день вы можете совершенно внезапно сделать для себя какое-то открытие. Звёзды призывают вас пока не делиться им ни с кем. Вам нужно самому все хорошенько осмыслить.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 3 мая 2021 для Тельцов 

Этот день подарит вам важную встречу. Правда, вам нужно быть готовым к тому, что после этого ваша жизнь кардинально изменится. Если боитесь перемен, не выходите из дома 3 мая.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 3 мая 2021 для Близнецов 

В этот день близкие люди могут начать совать нос в ваши дела. Важно не грубить им - это не праздное любопытство, а искреннее переживание за вашу судьбу. Будьте терпеливы.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 3 мая 2021 для Раков

У вас есть риск поссориться с ближайшим окружением - с любимым человеком или добрым другом. Звёзды говорят, виновником конфликта будете вы. Так что придержите свои принципы.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 3 мая 2021 для Львов   

Если вы пролежите в постели дольше обычного, рискуете пропустить какое-то важное событие в вашей жизни. Звёзды говорят, вам нужно правдами и неправдами увеличить продолжительность своего дня.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 3 мая 2021 для Дев  

Вы в этот день можете получить неожиданное предложение. Оно будет одновременно и заманчивым, и рискованным. Звёзды призывают слушать свою интуицию при принятии решения.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 3 мая 2021 для Весов 

Ваш маятник в этот день, наконец, качнет в нужную сторону. Важно не расслабляться, говорят звёзды. Вы нащупали верный путь - смело ступайте по нему и не оглядывайтесь назад.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 3 мая 2021 для Скорпионов 

Ваш день будет наполнен разборками, если вы с самого начала не поставите кого-то на место. Это у вас получится сделать без особых усилий. Важно только не упустить момент.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 3 мая 2021 для Стрельцов 

Если вы почувствуете упадок сил (не обязательно физических, возможно, это будет просто грусть-тоска), отправляйтесь на природу. Звёзды говорят, там вам удастся обрести гармонию.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 3 мая 2021 для Козерогов

Вас ждёт какое-то путешествие. Причём во время него вы сможете узнать что-то новое. Запоминайте информацию хорошо - очень скоро она вам понадобится.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 3 мая 2021 для Водолеев

Опасайтесь незнакомцев в этот день. Они не принесут вам радости - только лишнюю суету. Поэтому если есть возможность, проведите этот день с близкими людьми.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 3 мая 2021 для Рыб

3 мая контролируйте не только свои слова, но и выражение лица, с которым вы их произносите. Ваши настоящие чувства будут легко читаться во взгляде. Так что утаить их вряд ли удастся.

Гороскоп на месяц - прогноз на май 2021 года для всех знаков зодиака

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
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