Тельцов ждет важная встреча, а Козерогов - путешествие: гороскоп на 3 мая

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 3 мая 2021 для Овнов
В этот день вы можете совершенно внезапно сделать для себя какое-то открытие. Звёзды призывают вас пока не делиться им ни с кем. Вам нужно самому все хорошенько осмыслить.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 3 мая 2021 для Тельцов
Этот день подарит вам важную встречу. Правда, вам нужно быть готовым к тому, что после этого ваша жизнь кардинально изменится. Если боитесь перемен, не выходите из дома 3 мая.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 3 мая 2021 для Близнецов
В этот день близкие люди могут начать совать нос в ваши дела. Важно не грубить им - это не праздное любопытство, а искреннее переживание за вашу судьбу. Будьте терпеливы.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 3 мая 2021 для Раков
У вас есть риск поссориться с ближайшим окружением - с любимым человеком или добрым другом. Звёзды говорят, виновником конфликта будете вы. Так что придержите свои принципы.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 3 мая 2021 для Львов
Если вы пролежите в постели дольше обычного, рискуете пропустить какое-то важное событие в вашей жизни. Звёзды говорят, вам нужно правдами и неправдами увеличить продолжительность своего дня.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 3 мая 2021 для Дев
Вы в этот день можете получить неожиданное предложение. Оно будет одновременно и заманчивым, и рискованным. Звёзды призывают слушать свою интуицию при принятии решения.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 3 мая 2021 для Весов
Ваш маятник в этот день, наконец, качнет в нужную сторону. Важно не расслабляться, говорят звёзды. Вы нащупали верный путь - смело ступайте по нему и не оглядывайтесь назад.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 3 мая 2021 для Скорпионов
Ваш день будет наполнен разборками, если вы с самого начала не поставите кого-то на место. Это у вас получится сделать без особых усилий. Важно только не упустить момент.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 3 мая 2021 для Стрельцов
Если вы почувствуете упадок сил (не обязательно физических, возможно, это будет просто грусть-тоска), отправляйтесь на природу. Звёзды говорят, там вам удастся обрести гармонию.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 3 мая 2021 для Козерогов
Вас ждёт какое-то путешествие. Причём во время него вы сможете узнать что-то новое. Запоминайте информацию хорошо - очень скоро она вам понадобится.
Водолей (20 января - 19 февраля)
Гороскоп на 3 мая 2021 для Водолеев
Опасайтесь незнакомцев в этот день. Они не принесут вам радости - только лишнюю суету. Поэтому если есть возможность, проведите этот день с близкими людьми.
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 3 мая 2021 для Рыб
3 мая контролируйте не только свои слова, но и выражение лица, с которым вы их произносите. Ваши настоящие чувства будут легко читаться во взгляде. Так что утаить их вряд ли удастся.