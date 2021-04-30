Скачать
Пятница, 30.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Кремль тянет время: когда состоится первая встреча Путина с Байденом и что от нее ожидать
Кремль тянет время: когда состоится первая встреча Путина с Байденом и что от нее ожидать
У Зеленского нет стратегии по Донбассу, хаотичные идеи о встрече с Путиным напоминают цирк - политтехнолог
У Зеленского нет стратегии по Донбассу, хаотичные идеи о встрече с Путиным напоминают цирк - политтехнолог
Доллар подешевеет, а евро подорожает: каким будет курс валют в мае
Доллар подешевеет, а евро подорожает: каким будет курс валют в мае
На Житомирщине депутат оконфузился с солдатами СС на плакате к 9 мая (фото)
На Житомирщине депутат оконфузился с солдатами СС на плакате к 9 мая (фото)

Месяц активных действий и осуществлений старых планов: гороскоп на май для каждого знака зодиака

Месяц активных действий и осуществлений старых планов: гороскоп на май для каждого знака зодиака
Обновлено 14:42 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Гороскоп на май 2021 для знака Овен

Для Овнов начало мая может принести с собой некоторые встряски и конфликтные ситуации. Желание навязать всем свое мнение приведет за собой потерю физических и эмоциональных сил. Вторая половина месяца идеально подходит для творческой деятельности. Обращение к своему внутреннему миру пойдет на пользу.

Гороскоп на май 2021 для знака Телец

В мае Тельцы будут подвержены сомнениям. Сейчас главное - это духовный рост и моральные принципы. Не стоит выдумывать множество проблем. Посмотрите на мир с оптимизмом, ведь на самом деле, нет повода для грусти.

Гороскоп на май 2021 для знака Близнецы

Близнецам в мае предстоит вернуться к забытым делам и проблемам, а также встретиться со старыми знакомыми. Хорошее время для того, что бы избавиться от всего ненужного: начиная от содержимого шкафа и заканчивая мрачными мыслями и вредными привычками. Во второй половине месяца стоит ожидать приятных новостей.

Гороскоп на май 2021 для знака Рак

В мае у Раков появится возможность изменить свое прошлое, исправить ошибки, которые привели к неудовлетворительным результатам. Возможно придется резко изменить планы. В это время стоит провести работу над самим собой, уединиться. Нежелательно в мае брать на себя много обязанностей - силы потратите впустую.

Гороскоп на май 2021 для знака Лев

Львам в мае нужно будет стараться справляться со всеми проблемами в одиночку. Будет трудно донести до окружающих свои идеи. Начинать новые дела не стоит, лучше заняться решением текущих вопросов. Вам предстоит проявить больше ответственности. Не стоит опасаться переработки - ваших жизненных сил хватит на все, что запланируете.

Гороскоп на май 2021 для знака Дева

В мае Девам стоит быть осторожнее, чем обычно. Есть вероятность столкновения с обманами и ложной информацией. В последнем месяце весны лучше посмотреть на свою жизнь более масштабно, не отвлекаясь на мелкие дела, иначе упустите новые возможности. Во второй половине мая стоит прислушаться к нуждам родных и близких друзей. В это время ваша поддержка будет как никогда.

Гороскоп на май 2021 для знака Весы

Инициативным Весам в мае нужно сохранять объективность и благоразумие, чтобы не пришлось отказаться от своих планов. В середине месяца можете приступить к активным действиям - вам предстоит бороться за свое место под солнцем. Во второй половине мая Весам придется вникнуть в заботы друзей.

Гороскоп на май 2021 для знака Скорпион

В последнем весеннем месяце у Скорпионов есть риск потерять завоеванные позиции. Не следует рассчитывать на поддержку со стороны окружающих. Добиться желаемой цели сможете самостоятельно, но не полагайтесь на волю случая. Хорошее время для погашения старых долгов. Вторая половина мая будет весьма активной. Лучше направить накопившуюся энергию в мирное русло.

Гороскоп на май 2021 для знака Стрелец

В мае есть велика вероятность разрыва прочных отношений с другом. Будьте осторожны в высказываниях. Дела на работе сложатся отлично. Не стоит обращать внимание на слухи, пересуды - только потратите драгоценное время. Хорошие результаты появятся благодаря командной работе.

Гороскоп на май 2021 для знака Козерог

В мае Козероги смогут отличиться оптимизмом и желанием что-то переделать в своем доме. В это время осуществляться многие планы, на которые вы уже и перестали надеяться. Во второй декаде у представителей знака появится возможность решить старые проблемы. Будьте осторожны с дальними поездками, особенно авиаперелетами.

Гороскоп на май 2021 для знака Водолей

Свободолюбивым Водолеям придется подчиниться обстоятельствам. В мае могут сильно удивить неожиданные встречи со старыми знакомыми, новости. Ночные светила и планеты рекомендуют обратить внимание на решениях обыденных задач. Во второй половине мая старайтесь не сворачивать с намеченного пути - в это время сможете осуществить давние планы. Не бойтесь идти на риск, но это не касается азартных игр.

Гороскоп на май 2021 для знака Рыбы

Май порадует Рыб приятными событиями. Если ваши начинания будут продуманными и построенными на творческой основе - вас ждет успех. Астрологи советуют все-таки прислушаться к мнению окружающих - они увидят то, что вы не в силах будете разглядеть. Во второй половине месяца стоит обратить внимание на свое психологическое состояние - постарайтесь не получить синдром эмоционального выгорания.

Год чудес и невиданных перемен: гороскоп на 2021 год

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 110

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Гороскоп на месяц.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Россиян на МКС изолировали на два месяца из-за нового ЧП
02 Страстная пятница 2021: что нельзя делать в этот день (инфографика)
03 Все понесли потери и чуть не началась война: что сегодня случилось на границе Таджикистана и Кыргызстана
04 Силой и угрозами затянул к себе домой: на Донетчине юноша изнасиловал 14-летнего мальчика
05 В запорожской семье, где 4-летний Тимур выпал из окна детсада, это уже второе ЧП за месяц
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ситуация с коронавирусом в Индии накалилась до предела: Украине пришлось принять меры
Ситуация с коронавирусом в Индии накалилась до предела: Украине пришлось принять меры
Под Одессой мужчина два года насиловал 11-летнюю падчерицу, угрожая ей смертью мамы (фото)
Под Одессой мужчина два года насиловал 11-летнюю падчерицу, угрожая ей смертью мамы (фото)
Напряженность между Россией и США растет: американцев призвали возвращаться домой из РФ
Напряженность между Россией и США растет: американцев призвали возвращаться домой из РФ
В Киеве авто сбило велосипедиста и влетело на отбойник: имя пострадавшего и эксклюзивные детали
В Киеве авто сбило велосипедиста и влетело на отбойник: имя пострадавшего и эксклюзивные детали
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь