Месяц активных действий и осуществлений старых планов: гороскоп на май для каждого знака зодиака

Гороскоп на май 2021 для знака Овен

Для Овнов начало мая может принести с собой некоторые встряски и конфликтные ситуации. Желание навязать всем свое мнение приведет за собой потерю физических и эмоциональных сил. Вторая половина месяца идеально подходит для творческой деятельности. Обращение к своему внутреннему миру пойдет на пользу.

Гороскоп на май 2021 для знака Телец

В мае Тельцы будут подвержены сомнениям. Сейчас главное - это духовный рост и моральные принципы. Не стоит выдумывать множество проблем. Посмотрите на мир с оптимизмом, ведь на самом деле, нет повода для грусти.

Гороскоп на май 2021 для знака Близнецы

Близнецам в мае предстоит вернуться к забытым делам и проблемам, а также встретиться со старыми знакомыми. Хорошее время для того, что бы избавиться от всего ненужного: начиная от содержимого шкафа и заканчивая мрачными мыслями и вредными привычками. Во второй половине месяца стоит ожидать приятных новостей.

Гороскоп на май 2021 для знака Рак

В мае у Раков появится возможность изменить свое прошлое, исправить ошибки, которые привели к неудовлетворительным результатам. Возможно придется резко изменить планы. В это время стоит провести работу над самим собой, уединиться. Нежелательно в мае брать на себя много обязанностей - силы потратите впустую.

Гороскоп на май 2021 для знака Лев

Львам в мае нужно будет стараться справляться со всеми проблемами в одиночку. Будет трудно донести до окружающих свои идеи. Начинать новые дела не стоит, лучше заняться решением текущих вопросов. Вам предстоит проявить больше ответственности. Не стоит опасаться переработки - ваших жизненных сил хватит на все, что запланируете.

Гороскоп на май 2021 для знака Дева

В мае Девам стоит быть осторожнее, чем обычно. Есть вероятность столкновения с обманами и ложной информацией. В последнем месяце весны лучше посмотреть на свою жизнь более масштабно, не отвлекаясь на мелкие дела, иначе упустите новые возможности. Во второй половине мая стоит прислушаться к нуждам родных и близких друзей. В это время ваша поддержка будет как никогда.

Гороскоп на май 2021 для знака Весы

Инициативным Весам в мае нужно сохранять объективность и благоразумие, чтобы не пришлось отказаться от своих планов. В середине месяца можете приступить к активным действиям - вам предстоит бороться за свое место под солнцем. Во второй половине мая Весам придется вникнуть в заботы друзей.

Гороскоп на май 2021 для знака Скорпион

В последнем весеннем месяце у Скорпионов есть риск потерять завоеванные позиции. Не следует рассчитывать на поддержку со стороны окружающих. Добиться желаемой цели сможете самостоятельно, но не полагайтесь на волю случая. Хорошее время для погашения старых долгов. Вторая половина мая будет весьма активной. Лучше направить накопившуюся энергию в мирное русло.

Гороскоп на май 2021 для знака Стрелец

В мае есть велика вероятность разрыва прочных отношений с другом. Будьте осторожны в высказываниях. Дела на работе сложатся отлично. Не стоит обращать внимание на слухи, пересуды - только потратите драгоценное время. Хорошие результаты появятся благодаря командной работе.

Гороскоп на май 2021 для знака Козерог

В мае Козероги смогут отличиться оптимизмом и желанием что-то переделать в своем доме. В это время осуществляться многие планы, на которые вы уже и перестали надеяться. Во второй декаде у представителей знака появится возможность решить старые проблемы. Будьте осторожны с дальними поездками, особенно авиаперелетами.

Гороскоп на май 2021 для знака Водолей

Свободолюбивым Водолеям придется подчиниться обстоятельствам. В мае могут сильно удивить неожиданные встречи со старыми знакомыми, новости. Ночные светила и планеты рекомендуют обратить внимание на решениях обыденных задач. Во второй половине мая старайтесь не сворачивать с намеченного пути - в это время сможете осуществить давние планы. Не бойтесь идти на риск, но это не касается азартных игр.

Гороскоп на май 2021 для знака Рыбы

Май порадует Рыб приятными событиями. Если ваши начинания будут продуманными и построенными на творческой основе - вас ждет успех. Астрологи советуют все-таки прислушаться к мнению окружающих - они увидят то, что вы не в силах будете разглядеть. Во второй половине месяца стоит обратить внимание на свое психологическое состояние - постарайтесь не получить синдром эмоционального выгорания.