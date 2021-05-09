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Воскресенье, 09.05.2021
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Овнам не стоит отчаиваться, а Львам нужно забыть об эгоизме: любовный гороскоп на неделю

Овнам не стоит отчаиваться, а Львам нужно забыть об эгоизме: любовный гороскоп на неделю
Обновлено 09:24 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Любовный гороскоп на неделю для Овна

Одиноким Овнам на этой неделе не стоит отчаиваться. Нужно взять ситуацию в свои руки. Семейным представителям знака стоит прислушаться к избраннику.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцам в любви важно быть спокойными и решительными. Застенчивость в этом случае не принесет желаемых результатов с партнером. На этой неделе стоит поработать над собой.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов 

Достичь гармонии в любви поможет хорошая мотивация. Она будет работать на тех, кто хочет навсегда избавиться от конфликтов в семье, а также тех, кому надоело одиночество.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

Астрологи советуют Ракам сосредоточиться в первую очередь на себе. Начните неделю с повышения своей самооценки.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Львам стоит перестать думать только о себе и своих желаниях. Эта неделя мая предназначена для активных и решительных действий, но не эгоизма.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

Девам на этой неделе стоит избегать стресса и негатива. Сосредоточьтесь на успехе, чтобы не пасовать перед трудностями. Не забывайте об ответственности.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Доверие к себе и игнорирование сплетен - только эти вещи помогут в приобретения счастья в личной жизни. Сердце подскажет верный путь.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионам астрологи советуют больше молчать, чтобы не привлекать неприятности. Помните, что счастье любит тишину.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Эта неделя идеально подходит для смены имиджа. Яркий образ не оставит равнодушными окружающих: повезет как одиноким, так и семейным представителям знака.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Козерогам для обретения счастья на этой неделе важно позабыть о прежних разногласиях или поражениях. Любовь придет к тем, кто смотрит на мир оптимистично.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев 

Водолеям астрологи советуют не закрываться от окружающих. Флиртуйте и оказывайте внимание тем, кто вам дорог.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

Рыбам на этой неделе важно начать упражнения по повышению самооценки. Стоит поверить в себя и найти силы для борьбы за личное счастье.

Месяц активных действий и осуществлений старых планов: гороскоп на май для каждого знака зодиака

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Знаки Зодиака, Любовь, Гороскоп, Любовный гороскоп, Астропрогноз.
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