Девам нужно посвятить время домашним делам, а Весам - остерегаться слухов: гороскоп на неделю

Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года Овен

На этой неделе можно ожидать больших прибылей, успехов в новых начинаниях. В финансовой и деловой сферах все будет отлично. Успех ожидает тех, кто флиртует и знакомится с противоположным полом. Только не относитесь к этому серьезно. Пусть все будет легко.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года Телец

В целом неделя будет крайне позитивной для продвижения своих интересов на работе. Во вторник наступит крайне положительное Новолуние, поэтому Тельцов ожидает сдвиг с мертвой точки во многих делах.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года Близнецы

Самые напряженными дни для Близнецов будут дни понедельник и вторник. Лучше не поддаваться негативным размышлениям. На работе и дома возможны беспричинные конфронтации, недопонимание. Вторая половина недели будет очень благоприятной из-за Юпитера. С 13 числа нужно начать проявлять максимальную активность.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года Рак

Будет много новых возможностей, удачи, позитива. Большие успехи ожидают Раков в финансовой сфере. Многие дела пойдут в гору, все будет получаться.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года Лев

У Львов неделя будет похожа на американские горки, ведь удача будет то приходить, то уходить. В это время можно заняться починкой старых вещей, покупкой новых.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года Дева

Дев может ожидать множество неприятных событий. Используйте отрицательную энергию себе во благо, - это полезный навык, который поможет Девам остаться на плаву. Свободное время лучше посвящать домашним делам.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года Весы

На этой неделе стоит остерегаться слухов и сплетен, а также поменьше общаться с токсичными людьми. Также Весам повезет в любви, особенно тем, кто находится в поисках второй половинки. Это палка о двух концах. Влюбленность и романтика могут заставить забыть о важности работы.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года Скорпион

Не стоит на этой неделе просить никого о помощи. Как говорится, "спасение утопающих - дело рук самих утопающих". Астрологи рекомендуют людям этого Знака поменять обстановку.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года Стрелец

Стрельцам на пользу пойдет смена стиля, покупка новой одежды. Это поможет возыметь успех у противоположного пола. Астрологи не советуют пока никому рассказывать про свои амбиции, чувства, цели. Это может привести к срыву планов.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года Козерог

Козерогам удастся на этой неделе начать новую жизнь. Важно помнить, что мы сами являемся творцами своей судьбы. Целеустремленные Козероги с высокой вероятностью осознают это. В трудных ситуациях можно полагаться на интуицию.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года Водолей

Водолеям придется поступиться своими принципами, заняться делами, которые они не любят. Астрологи рекомендуют больше отдыхать и посвящать свое время семье, друзьям. Лучше выбирать спокойные развлечения.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года Рыбы

Самый главный запрет этой недели - на переутомление. Нужно остерегаться чрезмерных физических упражнений. Можно сделать уборку, перестановку мебели, а вот ремонт лучше отложить. Это та самая неделя, когда можно и даже нужно отдыхать.