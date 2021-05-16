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Воскресенье, 16.05.2021
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Близнецам поможет интуиция, а Тельцам стоит сменить имидж: любовный гороскоп на неделю

Близнецам поможет интуиция, а Тельцам стоит сменить имидж: любовный гороскоп на неделю
Обновлено 09:22 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Любовный гороскоп на неделю для Овна

Овнам на этой неделе удастся сохранить позитивный настрой и преуспеть в личной жизни. Семейным парам стоит избегать ссор и скандалов, а одиноким - не бояться привлекать в свою жизнь любовь.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцам астрологи советуют начать эту неделю с внутренних и внешних преображений. Смена имиджа поможет открыться навстречу светлому и взаимному чувству.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов 

Близнецам обрести счастье в личной жизни поможет внутренний голос. На этой неделе интуиция поможет в решении старых семейных вопросов, а одиноким представителям знака подскажет верный путь к счастью.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

Эта неделя будет благоприятной для романтических приключений. Ракам стоит поверить в себя, чтобы обрести гармонию и счастье в личной жизни.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Львам для обретения гармонии в жизни важно отказываться от общения с токсичными людьми. На этой неделе у них будет возможность направить все свои силы на достижение гармонии в любви.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

Активно трудитесь и не перекладывайте ответственность на своих партнеров. Не ждать счастливой случайности - действуйте.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Весам астрологи советуют посвятить неделю чему-то одному: любви или работе. Погоня за двумя зайцами обернется провалами и разочарованиями.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионам астрологи советуют начать неделю с работы над своим настроением и самочувствием. Приведя эмоции к равновесию, можно будет заниматься поисками любви или наладить семейные отношения.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцам астрологи советуют активно заниматься вопросами личной жизни. На этой неделе удача улыбнется тем, кто готов бороться за свое счастье.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Козерогам для обретения счастья в личной жизни астрологи советуют для начала поработать над собой: освободиться от страхов, мешающих выстраивать гармоничные отношения.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев 

На этой неделе Водолеям стоит избегать негатив. Чтобы обрести уверенность, астрологи советуют им привести свои мысли и чувства в порядок.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

Рыбам на этой неделе важно сосредоточиться на мыслях о том, что им все по плечу. Такая установка поможет обойти все трудности и обрести гармонию в личной жизни.

Месяц активных действий и осуществлений старых планов: гороскоп на май для каждого знака зодиака

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Знаки Зодиака, Любовь, Гороскоп, Любовный гороскоп, Астропрогноз.
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