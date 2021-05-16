Весам стоит хранить свои амбиции в тайне, а Львам - не ждать у моря погоды: бизнес-гороскоп на неделю

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

Финансовая удача - это не про Овнов. Напрямую получить какие-то прибыли и бонусы не получится. Но очень скоро Вселенная предоставит им возможность вернуть потерянные деньги, обрести утраченные возможности.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Не исключено, что Тельцы устанут больше обычного, так как неделя будет наполнена различными событиями. Желательно взвешивать все за и против при смене работы или совершении дорогостоящих покупок. 18 и 19 мая Тельцов могут ожидать внеплановые сюрпризы.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Ваш девиз на этой неделе: "Хочешь сделать все хорошо - сделай это сам". Не скупитесь на жизненно важные вещи. В противном случае придется заплатить дважды. Если покупать вещи, то только качественные.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Каждое важное решение будет даваться очень тяжело. Также могут возникать неприятности во взаимоотношениях начальством и коллегами. Помогут преодолеть все и сохранить продуктивность только самые близкие люди.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Самое главное сейчас - не ждать у моря погоды, а действовать. На работе после выходных удастся очень быстро войти в ритм. Это очень важное время для представителей любых профессий, потому что творческое мышление будет как никогда активным.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

У Дев некоторое время может наблюдаться некоторый застой в работе и бизнесе. Начиная с 17 мая ситуация будет меняться. Аффирмации на прибыль помогут увеличить прирост средств. Не стоит сидеть и ждать у моря погоды. Важно браться за любые дела.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Весам на этой неделе лучше хранить свои желания и амбиции в тайне от других. Окружающие могут быть безжалостными, жадными и очень хитрыми в период с 17 по 23 мая. Это значит, что пока никому не стоит доверять.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

У Скорпионов начинается время, которое идеально подходит для обучения, получения новых знаний. Астрологи рекомендуют помнить о том, что денежный успех преследует тех, кто не боится мечтать, ставит перед новые задачи.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Звезды и планеты явно настроены на то, чтобы оказывать помощь Стрельцам в их новых начинаниях. Важно также научиться говорить "нет" тем людям, которые постоянно просят о помощи, но не дают ничего взамен. Нужно экономить силы.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Исполнительность, внимательность и трудолюбие - это главные качества этих людей, которые на данной неделе станут причиной их финансового роста. В конце недели лучше не совершать важных покупок. Все основные траты астрологи советуют сделать до четверга.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Это благоприятное время для заработков. Что касается покупок, то их лучше пока отложить. Водолеев могут обмануть, уговорить купить что-то совершенно бесполезное.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

Звезды и планеты выстроились благоприятным для Рыб способом. Полезными будут покупки для дома. Можно делать ремонт, вкладывать деньги в смену обстановки, переезд. Рыбам стоит проявлять внимание к деталям.