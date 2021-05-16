Скорпионам стоит опасаться негативных людей, а Козерогам - отвлечься от рутины: гороскоп на неделю

Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года Овен

На этой неделе Овнов ничто не потревожит. Ситуация станет более благоприятной, но нужно постараться как можно реже ссориться с близкими. Тратить нервы и время на выяснение отношений нельзя.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года Телец

У Тельцов ожидается вялая и немного заторможенная неделя. Мысли спутаются, работать не захочется. Просто сейчас период перезагрузки. В этот период можно заняться важными домашними делами.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года Близнецы

У Близнецов на этой неделе повысится чувствительность. Не стоит делиться с с малознакомыми людьми своими чувствами и планами. Нужно стараться оценивать свое положение здраво, без излишнего оптимизма или пессимизма.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года Рак

У Раков наступает время, когда они могут полностью посвятить себя любви. Повезет одиноким представителям знака. Покупки лучше совершать согласно планам, без лишних трат. В начале недели можно ждать приятных сюрпризов. Воскресенье будет опасным днем из-за начала ретроградного Сатурна.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года Лев

У Львов на этой неделе ожидается много встреч с неприятными людьми. Из-за этого возможны ссоры, ругань. Не нужно становиться источником этого негатива. Возможны также события, которые придется пережить впервые. Они могут быть вполне приятными и позитивными.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года Дева

У Дев начинается очень продуктивное время. В любви этих людей тоже может ожидать большой успех. Особенно это коснется тех, кто уже состоит в отношениях. Одиноким Девам лучше искать вторую половинку в социальных сетях. Близких и друзей необходимо окружить добротой и лаской. Они будут очень благодарны за добрые слова и поддержку.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года Весы

Сейчас нельзя отворачиваться от близких людей. Ругаться точно не стоит, потому что на этой неделе это может стать причиной затяжных ссор. Лучше сперва сфокусироваться на работе.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года Скорпион

Скорпионам стоит опасаться людей, которые будут провоцировать их на негатив. Также может появиться много желающих добиться своего обманом. На этой неделе необходимо повышать физическую активность. Тело потребует тонуса.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года Стрелец

Астрологи считают, что сейчас для Стрельцов наступает время отдыха. Нужно расслабиться и сфокусироваться на развлечениях, легких домашних делах. В амурной сфере одиноких Стрельцов могут ожидать некоторые успехи. Духовные практики помогут в привлечении любви.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года Козерог

У Козерогов наступает время очищения от отрицательных мыслей и страхов. Астрологи рекомендуют Козерогам окружать себя только позитивными людьми, которые полны добра и оптимизма. Пришло время отвлечься от рутины. Можно найти новые источники позитива на выходных.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года Водолей

На этой неделе Водолеям важно забраться в самые глубины своей души и побороть страхи. Полезно будет сменить обстановку, найти способ подумать о себе, а не о работе.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года Рыбы

Рыбам звезды и планеты подарят усидчивость и стойкость. Важно понимать, что успех не будет падать на голову просто так. В период с 17 по 23 число все закономерно. Трудолюбивые Рыбы станут успешнее во всех сферах.