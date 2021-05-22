Скорпионам - слушать здравый смысл, а Козерогам - навестить близких: гороскоп на неделю

Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года Овен

У Овнов жизненные силы будут уходить с огромной скоростью. Необходимо расписать свои дела и следовать планам. Если произойдет что-то непредвиденное, лучше не паниковать. Можно попросить о помощи близких.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года Телец

От понедельника будет зависеть очень многое. Чтобы преуспеть в этот день, нужно будет разобраться со всеми делами на работе. Тельцы смогут исполнить свои мечты, если со вторника будут действовать в одиночку.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года Близнецы

Близнецам стоит жить по законам Вселенной, не нарушая их. Это спасет их от невезения, проблем, искушений. В конце недели лучше как следует отдохнуть. На выходных противопоказано даже заниматься простыми домашними делами.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года Рак

Очень важно на этой неделе не совершать резких и необдуманных шагов в бизнесе и финансовой сфере. Покупки лучше пока отложить.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года Лев

У Львов в середине этой недели ожидается сильный спад энергетики. Это может привести к перепадам настроения. Главное - не расстраиваться по мелочам, растрачивая впустую жизненные силы.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года Дева

Девам начало недели лучше посвятить очищению своей ауры. Нужно избавиться от злобы, зависти и обид. Спокойствие и холодный расчет - главное оружие против неурядиц.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года Весы

Взаимовыручка - гарантия того, что проблемы на этой неделе обойдут вас стороной. Весы смогут обрести свою любовь и побороть одиночество. В поездки лучше не отправляться, покупки тоже лучше не совершать.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года Скорпион

На этой неделе Скорпионам необходимо будет слушать не интуицию, а здравый смысл. Возможны грандиозные успехи у представителей творческих профессий.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года Стрелец

Больше всего повезет на этой неделе Стрельцам, которые занимаются спокойной интеллектуальной или физической работой. Ближе к выходным на Стрельцов могут напасть неприятные воспоминания.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года Козерог

Астрологи рекомендуют сосредоточить свое внимание на поисках второй половинки. Ускорить процесс поисков поможет медитация, духовные практики. Также на этой неделе Козерогам не помешает навестить родителей, бабушек и дедушек. Не стоит уединяться на долгое время.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года Водолей

Решение чужих неурядиц - это не лучший выбор. Астрологи рекомендуют Водолеям не пытаться усидеть на двух стульях. Нужно будет выбрать одно - либо работу, либо домашние дела.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года Рыбы

Рыбам необходимо научиться читать людей. Стоит опасаться сплетен и слухов. Доверять можно только себе и никому больше. Перед этими людьми могут открыться новые дороги и возможности. Астрологи рекомендуют быть предельно внимательными ко всему происходящему вокруг.