Одиноким Львам улыбнется удача, а семейным Скорпионам нужно избегать ссор: любовный гороскоп на неделю

Любовный гороскоп на неделю для Овна

Ваши чувства достигнут "пика" на выходных. Вам стоит выразить их своему партнеру. Тогда вы получите гармоничные отношения. Одиноким Овнам надо определиться с требованиями человека, с которым хотели бы иметь романтические отношения.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцам надо попытаться спасти свои отношения. Ежедневная рутина может отдалить вас от любимого человека. Будьте осторожны в высказываниях, чтобы не создать конфликт. Одиноким Тельцам астрологи рекомендуют перестать искать "идеального" партнера. Будьте реалистами.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов

Лишь спокойствие и взаимопонимание помогут вам объективно оценить ситуацию и не поссориться со второй половинкой. Вам стоит начать обсуждать совместные планы на будущее. Одиноким Близнецам нужно продолжать знакомиться с новыми людьми.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

Ваши дни будут наполнены радостными эмоциями из-за неожиданных поступков партнера. Это сблизит вас и отношения между вами улучшатся. Выходные будут еще более романтичными и наполненными страстью. А одинокие Раки должны сосредоточиться на своей личной жизни. Ваш знакомый (знакомая) может признаться в своих чувствах. Между вами может быть что-то действительно замечательное.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Львам в ближайшие дни будет везти в личной жизни. Вы почувствуете чувственность и страсть рядом с партнером. И не скупитесь на слова любви друг другу. Одинокие Львы должны еще немного подождать. Не расстраивайтесь и помните, что на все свое время. Удача будет на вашей стороне.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

Девы на этой недели могут создать напряжение в своей любовной жизни. Но вы можете это изменить и обрести гармонию. Ведь лучше иметь любовь и страсть вместо постоянных ссор. Одиноким Девам не нужно верить всем, кто признается вам в чувствах. Но хорошо подумайте перед предложением начинать отношения.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Короткое путешествие со своим партнером даст вам время побыть вместе, которое поможет укрепить отношения. И обязательно скажите близкому человеку о своих чувствах. Одиноким Весам нужно определится с типом человека, которого ищете. Только так вы сможете избавиться от одиночества.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Любовная жизнь Скорпионов может испортиться из-за ссоры. Это создаст напряженность и негативное настроение в ваших отношениях. Поэтому вам нужно открыто поговорить с партнером. Это поможет сохранить спокойствие в своих отношениях. Одиноким Скорпионам не нужно постоянно сомневаться в себе - подойдите к человеку и скажите о своих чувствах. Вы можете получить взаимность и начать новые отношения.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

На этой неделе отношения Стрельцом могут выйти на новый уровень - свадьба, совместная жизнь или решение о детях. Одиноким Стрельцам предстоят перемены. Запомните, что иногда стоит рисковать ради своего счастья.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Козероги должны прекратить сомневаться в своих отношениях. Не создавайте ссор, ведь вы уже многое пережили вместе. А на выходных проведите время с любимым человеком. Одиноким Козерогам не надо разочаровываться в любви. Вы станете счастливыми, не торопитесь с отношениями.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев

Водолеям надо взять все в свои руки. Будьте реалистичными и не подозревайте партнера зря. Расслабьтесь, ведь ваша половинка вас действительно любит. А на выходных подготовьте подарки друг другу. Одиноким Водолеям надо наслаждаться своей свободой. Любовь найдет вас впоследствии.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

На этой неделе Рыбы действительно будут чувствовать себя счастливыми и любимыми. Только не забудьте отблагодарить вторую половинку. Одинокие Рыбы на выходных смогут познакомиться с интересными людьми. Если вы осмелитесь рискнуть начать новые отношения - то удача будет на вашей стороне.