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Одиноким Львам улыбнется удача, а семейным Скорпионам нужно избегать ссор: любовный гороскоп на неделю

Одиноким Львам улыбнется удача, а семейным Скорпионам нужно избегать ссор: любовный гороскоп на неделю
Обновлено 13:49 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Любовный гороскоп на неделю для Овна

Ваши чувства достигнут "пика" на выходных. Вам стоит выразить их своему партнеру. Тогда вы получите гармоничные отношения. Одиноким Овнам надо определиться с требованиями человека, с которым хотели бы иметь романтические отношения.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцам надо попытаться спасти свои отношения. Ежедневная рутина может отдалить вас от любимого человека. Будьте осторожны в высказываниях, чтобы не создать конфликт. Одиноким Тельцам астрологи рекомендуют перестать искать "идеального" партнера. Будьте реалистами.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов 

Лишь спокойствие и взаимопонимание помогут вам объективно оценить ситуацию и не поссориться со второй половинкой. Вам стоит начать обсуждать совместные планы на будущее. Одиноким Близнецам нужно продолжать знакомиться с новыми людьми.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

Ваши дни будут наполнены радостными эмоциями из-за неожиданных поступков партнера. Это сблизит вас и отношения между вами улучшатся. Выходные будут еще более романтичными и наполненными страстью. А одинокие Раки должны сосредоточиться на своей личной жизни. Ваш знакомый (знакомая) может признаться в своих чувствах. Между вами может быть что-то действительно замечательное.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Львам в ближайшие дни будет везти в личной жизни. Вы почувствуете чувственность и страсть рядом с партнером. И не скупитесь на слова любви друг другу. Одинокие Львы должны еще немного подождать. Не расстраивайтесь и помните, что на все свое время. Удача будет на вашей стороне.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

Девы на этой недели могут создать напряжение в своей любовной жизни. Но вы можете это изменить и обрести гармонию. Ведь лучше иметь любовь и страсть вместо постоянных ссор. Одиноким Девам не нужно верить всем, кто признается вам в чувствах. Но хорошо подумайте перед предложением начинать отношения.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Короткое путешествие со своим партнером даст вам время побыть вместе, которое поможет укрепить отношения. И обязательно скажите близкому человеку о своих чувствах. Одиноким Весам нужно определится с типом человека, которого ищете. Только так вы сможете избавиться от одиночества.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Любовная жизнь Скорпионов может испортиться из-за ссоры. Это создаст напряженность и негативное настроение в ваших отношениях. Поэтому вам нужно открыто поговорить с партнером. Это поможет сохранить спокойствие в своих отношениях. Одиноким Скорпионам не нужно постоянно сомневаться в себе - подойдите к человеку и скажите о своих чувствах. Вы можете получить взаимность и начать новые отношения.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

На этой неделе отношения Стрельцом могут выйти на новый уровень - свадьба, совместная жизнь или решение о детях. Одиноким Стрельцам предстоят перемены. Запомните, что иногда стоит рисковать ради своего счастья.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Козероги должны прекратить сомневаться в своих отношениях. Не создавайте ссор, ведь вы уже многое пережили вместе. А на выходных проведите время с любимым человеком. Одиноким Козерогам не надо разочаровываться в любви. Вы станете счастливыми, не торопитесь с отношениями.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев 

Водолеям надо взять все в свои руки. Будьте реалистичными и не подозревайте партнера зря. Расслабьтесь, ведь ваша половинка вас действительно любит. А на выходных подготовьте подарки друг другу. Одиноким Водолеям надо наслаждаться своей свободой. Любовь найдет вас впоследствии.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

На этой неделе Рыбы действительно будут чувствовать себя счастливыми и любимыми. Только не забудьте отблагодарить вторую половинку. Одинокие Рыбы на выходных смогут познакомиться с интересными людьми. Если вы осмелитесь рискнуть начать новые отношения - то удача будет на вашей стороне.

Месяц активных действий и осуществлений старых планов: гороскоп на май для каждого знака зодиака

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Знаки Зодиака, Любовь, Гороскоп, Любовный гороскоп, Астропрогноз.
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