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Понедельник, 24.05.2021
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Козерогам желательно тщательно планировать свое время, а Близнецам нужно быть инициативней: бизнес-гороскоп на неделю

Козерогам желательно тщательно планировать свое время, а Близнецам нужно быть инициативней: бизнес-гороскоп на неделю
Обновлено 12:19 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Финансовый гороскоп на неделю для Овна 

Овнов в первой половине недели ждет благоприятное время для развития деловых связей. Успешно сложится и работа с клиентами. Успешно сложатся командировки, учеба, консультации и торговые операции.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцы смогут на этой неделе создать приличный капитал, поскольку их доходы, скорее всего, существенно возрастут. Не отказывайтесь от возможности дополнительной подработки, если она представится.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

У Близнецов это удачная неделя для принятия инициативных решений. Многое будет зависеть именно от ваших действий. Вторая половина недели не слишком благоприятна для карьерного продвижения.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Ракам на этой неделе, возможно, придется столкнуться с ограничивающими обстоятельствами. Многое будет зависеть от вашего умения работать в непривычных для себя условиях.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Львам звезды советуют не зацикливаться на мелких текущих делах. На этой неделе рекомендуется работать на перспективу, чтобы обеспечить себе успех в будущем.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы 

В первой половине недели у Дев могут произойти позитивные подвижки в карьере. Особенно это относится к тем, кто занимает руководящую должность. Сейчас хорошее время для реформирования стиля и методов работы.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

У Весов первая половина недели складывается удачно для развития делового партнерского сотрудничества. Студентам рекомендуется активнее заниматься изучением нового материала. Вы сможете усвоить даже сложные темы, которые раньше никак вам не давались.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

В первой половине недели многие Скорпионы не будут испытывать недостатка в финансовых ресурсах. Удача ждет работников кредитно-денежных организаций, страховых агентств, а также специалистов инженерно-технических профессий.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцам звезды советуют чаще идти на уступки, общаясь с клиентами и деловыми партнерами. От качества ваших отношений с окружающими на этой неделе будут сильно зависеть ваши профессиональные успехи.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

От вашего конструктивного и доброжелательного подхода к людям во многом будет зависеть успех в делах. Тщательно планируйте свое время. Вторая половина недели неблагоприятна для деловых встреч и новых знакомств.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Водолеям на этой неделе представится шанс проявить на публике свои таланты и способности. Судя по расположению планет, вы сможете преуспеть в любых конкурентных видах деятельности.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб 

Рыбы в первой половине недели смогут улучшить условия труда на рабочем месте. Во второй половине недели не стоит предпринимать деловые инициативы без согласования с близкими людьми.

Месяц активных действий и осуществлений старых планов: гороскоп на май для каждого знака зодиака

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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