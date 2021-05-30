Девы поверят в чудеса, а Весы встретят свою судьбу в пути: любовный гороскоп на неделю

Любовный гороскоп на неделю для Овна

На этой неделе будьте неординарны и непременно активны. Любое знакомство может оказаться судьбоносным и перевернуть вашу жизнь. Семейным представителям знака ночные светила и планеты рекомендуют признаться любимому человеку в своих чувствах, причем сделать это каким-нибудь экстравагантным способом.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Тайные отношения могут стать для вас значимыми и важными. Хотя вы и продолжите скрывать свою страсть, но сердцем станете понимать, что долго продолжаться это не сможет. Семейным Тельцам нужно уединиться с любимым человеком. Тем, кто ищет свою вторую половинку, не стоит отказываться от новых знакомств.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов

Это время сюрпризов, причем сюрпризов неординарных. Будьте предприимчивы и инициативны. Особенно это касается одиноких Близнецов. В длительные отношения стоит внести романтику и чувство новизны.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

На этой неделе не стоит обнажать свою душу. Продолжайте оставаться для любимого человека загадкой. Пусть ваш избранник следует за вами. Одинокие представители знака могут встречать на своем пути как бывших, так и новых потенциальных партнеров.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

На этой неделе ждите приятных сюрпризов от судьбы. У вас есть шанс встретить идеального человека без недостатков. На этой неделе тайные связи будут особенно привлекательными для Львов. Скорее всего, вы будете делать выбор в пользу страсти и романтики.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

На этой неделе в отношениях с любимым человеком произойдет череда приятных перемен. Одиноких представителей знака ждет встреча, которая заставит их поверить в чудеса. Ночные светила предоставят возможность начать яркий роман.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Если и искать на этой неделе свою вторую половинку, то непременно в дальних странах. Именно в пути вы сможете повстречать свою судьбу. Также есть возможность начать роман на работе с коллегой. Но все же желательно отказаться от этой идеи.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Влюбиться на этой неделе можно будет довольно легко. Случайное знакомство может оказаться судьбоносным. Другим событием недели может стать возврат в старые отношения. С кем связать свое будущее - решать вам.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Это благотворное время для любви и флирта. Связь, завязавшаяся на этой неделе, скорее всего, будет кратковременной, но зато необычайно красивой и романтичной. Прежде чем уйти с головой в страстный роман на стороне, спросите себя, ничего ли вы не теряете, ступая на эту скользкую дорожку.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

На этой неделе старайтесь больше заботиться о любимом человеке. Окружите его своим теплом, нежностью и лаской. Помогайте, оберегайте и благодарите. Одиноким представителям знака не стоит искать романтических встреч. Сейчас не время для новых знакомств. Эта неделя - время кардинальных шагов в партнерских отношениях.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев

Не пренебрегайте случайными знакомствами. Будьте внимательны к знакам и встречам, которые посылает вам судьба. Если у вас никогда не было служебного романа, удержитесь и в этот раз от соблазна. Даже если сердце переполняет желание быть рядом с объектом симпатии и эта страсть все больше поглощает вас, возьмите паузу хотя бы до следующего понедельника.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

Одиноким Рыбам на этой неделе нужно прислушиваться к непрошеным советам и случайно брошенным фразам. Особенно важными могут оказаться рекомендации близких. Повремените с новыми отношениями и дождитесь следующего аспекта Венеры и Сатурна. Он поможет объективно взглянуть на ситуацию.