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Коридор затмений в 2021 году: что можно и нельзя делать в этот период

Коридор затмений в 2021 году: что можно и нельзя делать в этот период
Обновлено 19:58 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Начался первый в 2021 году коридор затмений - нередкое, но очень мощное астрологическое явление! Открыло его полное лунное затмение 26 мая, а закроет солнечное затмение 10 июня.

Как пережить этот период без негативных последствий, - рассказала астролог Елена Куваева на своей странице в Инстаграме.

В это время все сферы жизни выходят из под контроля. Фатальность во всем, кажется что весь период состоит из случайностей. Но это не так. Это период так называемых кармических отработок.

Ошибки, совершенные вами, ваши "грабли" вернутся и будут выводить вас, сбивать с пути. Ваша задача - преодолеть, выдержать и поступить правильно. Бывшие, "друзья", токсичные друзья и родители - со всем этим и прочим нужно будет разобраться, тогда затмение обернется новой жизнью. То, как вы проживете этот период, предопределит следующие 18 лет, не сдашь кармический экзамен - ничего нового и хорошего не будет.

Коридор пройдет в оси Близнецы - Стрелец, а значит, под большее влияние попадут такие знаки зодиака, как Близнецы, Стрелец, Рыбы, Дева.

Самые яркие астрономические явления в мире в 2021 году

Что нельзя делать в период коридора затмений:

  • начинать новое, подписывать документы;
  • лучше избегать полетов на самолетах и вообще всего того, на что не можете повлиять, риск увеличивается;
  • долгое время находится в обществе, лучше обратиться внутрь себя и заняться своим миром;
  • принимать резкие решения по финансам;
  • выяснять отношения;
  • говорить, думать и делать плохое (не отработаете карму).

Что можно и нужно делать в период коридора затмений:

  • заниматься саморазвитием, внутренним миром;
  • наблюдать за окружающим миром и за своими реакциями;
  • обратить внимание на круг своего общения;
  • разобрать старое (вещи, дела);
  • начинать записывать планы, думать о будущем (только хорошее!);
  • благодарить родных и любимых, отдавать любовь и стараться понимать любимых.

Астролог подчеркивает, что 3 июня - срединная точка, поэтому от этого дня можно ждать все что угодно. В этот день контроль теряется максимально. День - сюрприз, подарок. А уж кому какой подарок достанется- вопрос. Совет: расслабься и отдайся случаю!

Добавим, что в этот период начинается Ретроградный Меркурий, а значит все омрачится всеобщей забывчивостью, невнимательностью, рассеянностью.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Астрология, Затмения, Елена Куваева.
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