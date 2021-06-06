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У Овнов ожидается финансовый взлет, а Тельцам быстрых результатов ждать не стоит: бизнес-гороскоп на неделю

У Овнов ожидается финансовый взлет, а Тельцам быстрых результатов ждать не стоит: бизнес-гороскоп на неделю
16:44 Вс, 6 Июнь 2021 Телеграф Фото: pinterest

Финансовый гороскоп на неделю для Овна 

У Овнов ожидается финансовый взлет. До субботы будет все еще актуален коридор затмений, поэтому лучше не рисковать и быть тише воды и ниже травы. Усталость на этой неделе будет главным нашим врагом, так что энергетические вампиры дадут о себе знать уже с первых дней.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцам лучше не просить никого о помощи. Можно держаться поближе к тем, кто оказывает психологическую поддержку. Быстрых результатов в финансовой сфере ждать не стоит.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

В первую половину недели можно ждать больших успехов на всех фронтах. В конце недели можно совершать шопинг, отправляться в путешествия. Можно потратить часть денег на себя.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Деньги любят осторожность, поэтому до затмения 10 июня не стоит тратиться. Вторая половина недели крайне удачна для начала новых дел.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Львам стоит остерегаться мошенников, воров, обманщиков. Крайне важно проявлять заботу о коллегах, о близких людях.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы 

На этой неделе важно жить по правилам и соблюдать все возможные законы. Нарушения повлекут за собой большие убытки. Также астрологи рекомендуют избавляться от долгов.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Астрологи не рекомендуют Весам давать кому-то деньги в долг. Это может привести к новым проблемам. С 7 по 13 число деньги любят порядок и счет.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионам придется совершать вынужденные покупки. На работе и в бизнесе все будет хорошо, только запомните, что на этой неделе делегирование полномочий и обязанностей приведет к финансовому коллапсу и новым неурядицам. Делайте все самостоятельно.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцам на этой неделе лучше не распространяться о своих грандиозных планах. Нежелательно инвестировать деньги, покупать акции, менять валюту. Можно попробовать найти себе новое занятие, увлечение.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

У Козерогов удача будет то приходить, то уходить. Что касается денег, то их можно класть в банк и лучше носить с собой на карте, а не наличными.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Простая медитация поможет вернуть интуицию в норму. В делах лучше практиковать исключительно рациональный подход. Так можно будет сократить расходы и приумножить доходы.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб 

Рыбам на этой неделе повезет с работой и финансами. Они смогут найти способ заработка, который их полностью удовлетворит. В бизнесе им потребуется толика хладнокровия и расчетливости. Каждый свой шаг Рыбам стоит просчитывать максимально осторожно. Текущее положение планет можно назвать благоприятным для покупок.

Гороскоп на месяц - прогноз на июнь 2021 года для всех знаков зодиака

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Знаки Зодиака, Гороскоп, Финансовый гороскоп.
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