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Козерогам нужно перестать корить себя за прошлые ошибки, а Рыбам нельзя игнорировать советы близких: гороскоп на неделю

Козерогам нужно перестать корить себя за прошлые ошибки, а Рыбам нельзя игнорировать советы близких: гороскоп на неделю
20:04 Вс, 6 Июнь 2021 Телеграф Фото: pinterest

Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года Овен

У Овнов перед затмением 10 июня могут всплыть старые обиды и негативные эмоции. Вселенная так будет проверять их на прочность. Позитивные мысли помогут изменить судьбу. Овны - одни из самых успешных людей на этой неделе.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года Телец

Тельцам стоит временно приостановить дальние поездки. Всем, кто постоянно работает за рулем и перемещается между городами, астрологи советуют быть осторожными и крайне внимательными. Это отличное время для флирта.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года Близнецы

С понедельника по четверг Близнецов могут ожидать неурядицы в работе и бизнесе, но они не перейдут в серьезные проблемы. Отдых на этой неделе будет играть не последнюю роль, поэтому о нем забывать нельзя.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года Рак

Урегулирование разногласий - самая главная задача Раков на текущий момент. Со стороны родственников и второй половинки ожидается небольшое давление. Ситуация может накалиться.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года Лев

У Львов начинается период глобальных изменений в жизни. Какими они будут, сказать точно нельзя. Важно говорить людям правду, чтобы они начали доверять. Также неделя может быть насыщена тревожными мыслями. Это последствия коридора затмений.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года Дева

Девам необходимо научиться распознавать людей с плохой энергетикой. Особенно актуальным это станет в затмение 10 июня. На этой неделе ваши знакомые и друзья могут захотеть отстраниться на время. Не нужно держать близких людей на коротком поводке. Это опасно.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года Весы

У Весов начинается время, когда хорошо проходит любое обучение. Астрологи рекомендуют заниматься духовными практиками и прислушиваться к советам старших поколений.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года Скорпион

Астрологи рекомендуют Скорпионам заняться тем, что они долго откладывали. Можно попробовать переделать то, что не получилось ранее. В любом случае, сидеть без дела сейчас равносильно капитуляции. Нужно бороться за место под солнцем.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года Стрелец 

Стрельцам необходимо взять свою жизнь под собственный контроль. Окружающие люди потеряют уважение, если вы будете перекладывать ответственность на них. На данном этапе Стрельцам необходимо действовать. Все люди будут ослаблены коридором затмений, но не Стрельцы.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года Козерог

Козерогам нужно перестать корить себя за прошлые ошибки. Это может привести к непоправимым последствиям и самосглазу. На выходных полезно будет сменить обстановку, заняться шопингом. Стоит быть расторопнее, динамичнее. Лень и уныние до добра не доведут.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года Водолей

Водолеям астрологи рекомендуют побыть в уединении на этой неделе. Окружающие люди будут только мешать саморазвитию. Ночные светила в довольно противоречивом положении, так что людям данного Знака лучше следить за тем, что они говорят.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года Рыбы

Рыбам стоит заняться решением проблем в любви, в отношениях. Нужно научиться доверять близкому человеку. Их советы нельзя игнорировать. На выходных отличным выбором станет романтический отдых, смена обстановки. На этой неделе можно заниматься ремонтом, делать генеральную уборку.

Гороскоп на месяц - прогноз на июнь 2021 года для всех знаков зодиака

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Знаки Зодиака, Гороскоп, Гороскоп на неделю, Астропрогноз.
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