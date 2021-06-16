Тельцам не стоит поддаваться унынию, а Девам понадобиться масса терпения: гороскоп на 16 июня

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 16 июня 2021 для Овнов

В эту среду ваше окружение может быть излишне подозрительным. Попробуйте развеять все сомнения с помощью вашего знаменитого обаяния. Звезды говорят, в этот день даже заядлые скептики не устоят перед ним.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 16 июня 2021 для Тельцов

Это будет непростой день. Кто-то начнет от вас что-то требовать, кто-то - за что-то корить. Не поддавайтесь унынию и не реагируйте на негатив. Звезды уверяют: скоро ветер переменится.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 16 июня 2021 для Близнецов

Если кто-то 16 июня будет на вас наседать, не забудьте себя спросить: нужно ли вам это. Скорее всего, вы попали под влияние неформального лидера, но пора сбросить с глаз пелену и действовать так, как необходимо именно вам.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 16 июня 2021 для Раков

Вам придется делать выбор и расставлять приоритеты в этот день. Причем не только для себя, но и для окружающих. Возможно, речь идет не только о ваших близких. Но тем не менее эта задача будет возложена на вас.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 16 июня 2021 для Львов

16 июня вам придется отступить в сторону, говорят звезды. И советуют не лезть с советами и нравоучениями. Впоследствии вы сами же спасибо скажете за то, что остались безучастны.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 16 июня 2021 для Дев

Вам в этот день понадобится железная выдержка и масса терпения. Что-то пойдет не так, возможно, появятся новые проблемы. Пусть и небольшие, но решать их придется оперативно. Соберитесь и переживите эту среду.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 16 июня 2021 для Весов

Вам придется что-то кому-то доказывать 16 июня, говорят звезды. И призывают вас запастись железобетонными аргументами. Импровизация в этот день будет не самой удачной.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 16 июня 2021 для Скорпионов

16 июня поможет вам расставить все точки над "i". Задавайте вопросы, устраивайте очные ставки, пытайтесь разобраться в проблемах. День обещает подарить вам несколько судьбоносных решений.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 16 июня 2021 для Стрельцов

Ваша среда будет продуктивнее и интереснее, если вы проведете ее в компании добрых друзей. Никаких подозрительных незнакомцев! Во всяком случае от них вам пользы не будет, говорят звезды.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 16 июня 2021 для Козерогов

Это будет день мощного старта, если вы решитесь на что-то. Звезды уверяют: 16 июня вы будете стоять на пороге чего-то нового. И если не осмелитесь сделать шаг вперед, подобный шанс появится еще не скоро.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 16 июня 2021 для Водолеев

16 июня не пытайтесь поменять мнение окружающих о вас. Этого добиться все равно не удастся, а вот усилий вы приложите немало - на действительно важные вещи времени совсем не останется.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 16 июня 2021 для Рыб