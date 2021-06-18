Скачать
Пятница, 18.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Сборная Украины добыла первую победу на Евро-2020: видеообзор матча с Северной Македонией
Сборная Украины добыла первую победу на Евро-2020: видеообзор матча с Северной Македонией
Итоги дня 17 июня: победа Украины на Евро-2020, драка нардепов в Раде и упрощение пересечения КПВВ
Итоги дня 17 июня: победа Украины на Евро-2020, драка нардепов в Раде и упрощение пересечения КПВВ
"Ты за президента или за олигархов?" К чему Украину приведет деолигархизация Зеленского
"Ты за президента или за олигархов?" К чему Украину приведет деолигархизация Зеленского
Оторвавшееся от грузовика колесо убило пешехода на Ровенщине: фото и подробности трагедии
Оторвавшееся от грузовика колесо убило пешехода на Ровенщине: фото и подробности трагедии

Стрельцам нужно действовать ответственно, а Козерогам можно заняться шопингом: гороскоп на 18 июня

Стрельцам нужно действовать ответственно, а Козерогам можно заняться шопингом: гороскоп на 18 июня
05:00 Сегодня Телеграф

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 18 июня 2021 для Овнов 

Сегодня полезно заниматься физическими нагрузками, знакомиться с новыми людьми. Будьте осторожны на дорогах, - это касается как водителей, так и пешеходов.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 18 июня 2021 для Тельцов 

Сегодня могут происходить непредвиденные вещи и срываться планы. Не пугайтесь раньше времени. Неудачи могут обернуться успехами в будущем.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 18 июня 2021 для Близнецов 

Это идеальное время для творческой деятельности. Ночные светила улучшат вашу память и любознательность, помогут определиться с целями на будущее.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 18 июня 2021 для Раков

Это идеальный день для работы, бизнеса, покупок. День идеально подходит для общения и новых знакомств. В любовной сфере вам тоже повезет, так что можно смело флиртовать и проявлять инициативу.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 18 июня 2021 для Львов   

Не стоит в этот день охотиться за новой информацией, а также спешить. Необходимо время, чтобы привыкнуть к обстановке и оценить свои шансы.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 18 июня 2021 для Дев  

Звезды и планеты помогут найти потерянные вещи и подарят удачу в финансовой сфере. Это отличный день для шопинга.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 18 июня 2021 для Весов 

Сегодня может появиться одержимость сумасшедшей идеей, которая при других обстоятельствах никогда бы не пришла в голову. Ночные светила и планеты рекомендуют уступить своим желаниям.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 18 июня 2021 для Скорпионов 

Многим предстоит вступить в новый жизненный этап. Возможно, это будет связано со старой проблемой, решение которой невозможно найти. Ночные светила и планеты настраивают на счастливый исход.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 18 июня 2021 для Стрельцов 

Сегодня вы легко можете стать аутсайдером, если будете безответственно относиться к своим обязанностям. Чрезмерная активность может вам навредить.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 18 июня 2021 для Козерогов

Достичь состояния потока в этот день будет очень просто. Лучший отдых - шопинг, сон, духовные практики.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 18 июня 2021 для Водолеев

В такой день вам нужны тишина и покой. Ваша доброта вернется к вам в двойном размере.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 18 июня 2021 для Рыб

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 192

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стычка Тищенко и Кивы в Раде попала на яркие карикатуры
02 Российские военные обстреливали Украину через границу: на суде в Гааге озвучили важное
03 Андрей Шевченко: "в раздевалку позвонил Владимир Зеленский. Беседин освежил игру" (видео)
04 Ставший нардепом "кварталовец" оскорбил парламентских фотокорреспондентов: в сеть попала переписка
05 Байден на переговорах с Путиным четко соблюдал важный принцип по Украине: подробности
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Источники рассказали, кто может заменить Мендель на посту пресс-секретаря Зеленского
Источники рассказали, кто может заменить Мендель на посту пресс-секретаря Зеленского
СНБО на новом заседании займется санкциями и тайными вопросами: что об этом известно
СНБО на новом заседании займется санкциями и тайными вопросами: что об этом известно
Ставший нардепом &quot;кварталовец&quot; оскорбил парламентских фотокорреспондентов: в сеть попала переписка
Ставший нардепом "кварталовец" оскорбил парламентских фотокорреспондентов: в сеть попала переписка
Какой праздник 18 июня: народные приметы и запреты
Какой праздник 18 июня: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь