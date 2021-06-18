Стрельцам нужно действовать ответственно, а Козерогам можно заняться шопингом: гороскоп на 18 июня

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 18 июня 2021 для Овнов

Сегодня полезно заниматься физическими нагрузками, знакомиться с новыми людьми. Будьте осторожны на дорогах, - это касается как водителей, так и пешеходов.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 18 июня 2021 для Тельцов

Сегодня могут происходить непредвиденные вещи и срываться планы. Не пугайтесь раньше времени. Неудачи могут обернуться успехами в будущем.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 18 июня 2021 для Близнецов

Это идеальное время для творческой деятельности. Ночные светила улучшат вашу память и любознательность, помогут определиться с целями на будущее.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 18 июня 2021 для Раков

Это идеальный день для работы, бизнеса, покупок. День идеально подходит для общения и новых знакомств. В любовной сфере вам тоже повезет, так что можно смело флиртовать и проявлять инициативу.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 18 июня 2021 для Львов

Не стоит в этот день охотиться за новой информацией, а также спешить. Необходимо время, чтобы привыкнуть к обстановке и оценить свои шансы.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 18 июня 2021 для Дев

Звезды и планеты помогут найти потерянные вещи и подарят удачу в финансовой сфере. Это отличный день для шопинга.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 18 июня 2021 для Весов

Сегодня может появиться одержимость сумасшедшей идеей, которая при других обстоятельствах никогда бы не пришла в голову. Ночные светила и планеты рекомендуют уступить своим желаниям.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 18 июня 2021 для Скорпионов

Многим предстоит вступить в новый жизненный этап. Возможно, это будет связано со старой проблемой, решение которой невозможно найти. Ночные светила и планеты настраивают на счастливый исход.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 18 июня 2021 для Стрельцов

Сегодня вы легко можете стать аутсайдером, если будете безответственно относиться к своим обязанностям. Чрезмерная активность может вам навредить.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 18 июня 2021 для Козерогов

Достичь состояния потока в этот день будет очень просто. Лучший отдых - шопинг, сон, духовные практики.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 18 июня 2021 для Водолеев

В такой день вам нужны тишина и покой. Ваша доброта вернется к вам в двойном размере.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 18 июня 2021 для Рыб