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Воскресенье, 20.06.2021
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Рыбам не стоит вспоминать о прошлых обидах, а Тельцам - фокусироваться на проблемах: гороскоп на 20 июня

Рыбам не стоит вспоминать о прошлых обидах, а Тельцам - фокусироваться на проблемах: гороскоп на 20 июня
05:00 Сегодня Телеграф

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 20 июня 2021 для Овнов 

В этот день особого внимания от вас потребуют близкие люди. Если вы давно не виделись с кем-то, позвоните, спросите как дела.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 20 июня 2021 для Тельцов 

Сегодня вы должны оставаться позитивными и полными сил. Для этого нужно общаться с приятными людьми и не фокусироваться на проблемах.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 20 июня 2021 для Близнецов 

Постарайтесь не опускать руки при столкновении с неприятностями - ночные светила и планеты обязательно помогут преодолеть их и начать новую жизнь.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 20 июня 2021 для Раков

В такие дни лучше не говорить себе "нет" своим желаниям. Важно следовать за ощущениями в любви. Это прекрасный день для знакомств.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 20 июня 2021 для Львов   

Сегодня наиболее благоприятный путь - путь в прямом смысле слова. Поездки или просто неспешные прогулки подарят заряд бодрости. Домоседам астрологи рекомендуют взяться за книги.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 20 июня 2021 для Дев  

Вам понадобится максимально рациональный подход к делам. Не нужно спешить, давать пустые обещания, проявлять агрессию.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 20 июня 2021 для Весов 

Будьте стремительными и целеустремленными. Не отвлекайтесь на мелочи. В любовных вопросах не торопитесь.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 20 июня 2021 для Скорпионов 

Сегодня ночные светила и планеты рекомендуют не бояться экспериментов и сложных дел. Близкие люди обезопасят от спонтанных решений и затяжных проблем.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 20 июня 2021 для Стрельцов 

Сегодня рискуют остаться в проигрыше обидчивые и завистливые люди. Лучше поучитесь у более успешных людей и наберитесь опыта. Выходите из зоны комфорта, не бойтесь испытаний.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 20 июня 2021 для Козерогов

Проблемы на работе могут очень сильно ударить по кошельку. Это не повод заменить отвагу на нерешительность. Тратиться на бессмысленные и незапланированные покупки не стоит, а вот инвестирование приветствуется.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 20 июня 2021 для Водолеев

Многие сегодняшние начинания будут то и дело срываться. Лучше не увлекаться самокритикой. Решение вопросов, касающиеся будущих перспектив, лучше пока отложить.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 20 июня 2021 для Рыб

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
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