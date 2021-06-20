День летнего солнцестояния 2021: астролог сделала предупреждение для четырех знаков зодиака

В 2021 году в понедельник, 21 июня, ожидается день летнего солнцестояния – самый длинный день в году. Что в этот день предвещают звезды, рассказала "Телеграфу" практикующий астролог, член Международного общества астрологических исследований США (ISAR) Татьяна Чайковская.

Как пояснила эксперт, солнце в этот день входит в семейный знак Рака, а это значит стоит обратить внимание на темы, связанные с семьей, детьми, предками, историей, семейными архивами и тайнами, поисками своих родных. Кроме того, астролог рекомендует заняться вопросами недвижимости и земли: это и покупки, продажи, аренды, и работы на даче, а также "включиться" нужно тем, чей бизнес связан с товарами для дома и женщин, антиквариатом.

"Ночное светило в этот день будет находиться в трансформирующем знаке Скорпиона, где ему не очень уютно, да еще и в напряжении со стороны эксцентричного Урана, гиперактивного Марса и мрачного Сатурна. Поэтому эмоциональный фон будет напряжен до предела и мощный накал просто повиснет в воздухе, как раскаленная сковорода. Достаточно будет легкого замечания или претензии для серьезного взрыва страстей", - рассказала Татьяна Чайковская.

Астролог призывает держать себя в руках всем, чтобы эмоции не взяли верх над разумом, но особенно четырем знакам. Речь о Скорпионе, Тельце, Льве и Водолее.

"Планета любви Венера будет атакована мощным Плутоном, а это значит вспышки ревности могут возникнуть на ровном месте и даже к фонарному столбу. Единственный хороший аспект у небесной красотки – это к Нептуну, а это значит сублимируйте потоки страстей в музыку, рисование, отдых на воде и у воды. А если с талантами у вас туговато – посетите выставку, сходите в театр или в SPA-центр, погуляйте у воды", - отметила Чайковская.

По ее словам, день летнего солнцестояния связан с двумя стихиями – огнем и водой, поскольку Солнце гостит в знаке Рака. Как раз в этот период христиане отмечают праздник Иоанна Крестителя – Иванов день. "Ему пора расти, а мне время уходить": так молвил Иоанн, имея в виду Иисуса. Чайковская говорит, что это выражение полностью соответствует летнему солнцестоянию, когда Солнце доходит до самой высшей точки на небе, а затем неуклонно начинает идти на снижение и день становится короче.

"Поэтому в этот день можно и нужно проводить практики, связанные с огнем и водой, чтобы огонь сжигал весь негатив, а вода уносила печали и очищала душу и тело", - добавила астролог.

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