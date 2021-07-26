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Понедельник, 26.07.2021
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Тельцам не стоит отказывать в помощи, а Близнецы могут посвятить день уходу за собой: гороскоп на 26 июля

Тельцам не стоит отказывать в помощи, а Близнецы могут посвятить день уходу за собой: гороскоп на 26 июля
05:00 Сегодня Телеграф

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 26 июля 2021 для Овнов 

Организованность, самодисциплина - очень полезные качества, сопутствующие успеху. Применять их можно без ограничений, чтобы в будущем стабилизировать жизнь.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 26 июля 2021 для Тельцов 

Не стоит отвечать отказом людям, которые сегодня попросят о помощи. Но не впадайте в крайности - излишняя отзывчивость до добра не доводит.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 26 июля 2021 для Близнецов 

Этот день можно посвятить уходу за собой, изменению внешности. Можно купить новую одежду, сделать другую прическу.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 26 июля 2021 для Раков

Сегодня желательно не мешкать, а находить решения быстро. Будьте в этот день более открытыми и добрыми с окружающими.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 26 июля 2021 для Львов   

Позаботьтесь сегодня об избавлении от недостатков. В сфере отношений может начаться период недопонимания и ссор.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 26 июля 2021 для Дев  

Даже если сегодня рабочие хлопоты отнимут много свободного времени, не стоит переживать. Залог успеха в эти сутки - верно организованный рабочий день.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 26 июля 2021 для Весов 

Дела сами себя не сделают. Стоит остерегаться прокрастинации и лени. Желательно не делиться ни с кем своими планами.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 26 июля 2021 для Скорпионов 

Сегодня прекрасное время для примирения с врагами и близкими. Можно просить прощения за прошлые ошибки и начинать переговоры. Вечер идеально подойдет для отдыха.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 26 июля 2021 для Стрельцов 

Ночные светила и планеты рекомендуют сегодня особенно внимательно следить за своим здоровьем. Есть одно важное правило на сегодня: если не беречь себя, можно закончить день упадком сил.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 26 июля 2021 для Козерогов

Сильной стороной суток будет дипломатичность, которая позволит сохранить баланс в деловых и любовных отношениях, а также обзавестись новыми единомышленниками.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 26 июля 2021 для Водолеев

Сегодня важно чередовать нагрузки. Благоприятен активный отдых. В этот день можно взбодриться за остросюжетным фильмом или попробовать контрастный душ.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 26 июля 2021 для Рыб

Астрологи рекомендуют сохранять жизнелюбие и оптимизм. Не пропускайте мимо слова, сказанные близкими людьми. Оставайтесь собранными, чтобы не допускать ошибок.

Гороскоп на месяц - прогноз на июль 2021 года для всех знаков зодиака

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Знаки Зодиака, Гороскоп, Астропрогноз.
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