Раков ждет небольшое путешествие, а Стрельцам стоит быть более решительнее: гороскоп на 29 июля

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 29 июля 2021 для Овнов
Звёзды говорят, вас ждёт какая-то опасность вне дома. Не выходите никуда в этот четверг, если есть такая возможность. Если ее нет, оглядывайтесь чаще по сторонам.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 29 июля 2021 для Тельцов
29 июля вы можете стать причиной крупного скандала. Лучше не вмешивайтесь в чужие разговоры. Да и за своими собственными следите более внимательно.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 29 июля 2021 для Близнецов
29 июля вам может поступить неожиданное и крайне заманчивое предложение. Звёзды предлагают вам взвесить все за и против. Если решитесь - назад дороги не будет.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 29 июля 2021 для Раков
В этот четверг вас ждёт небольшое путешествие. Звёзды призывают вас тщательно выбирать спутника - от этого будет зависеть половина успеха.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 29 июля 2021 для Львов
Займитесь собой 29 июля, призывают звёзды. Что они имеют в виду - здоровье или внешность - не известно. Проверьте на всякий случай и то и другое.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 29 июля 2021 для Дев
29 июля вам придётся сделать непростой выбор, говорят звёзды. Вы справитесь с этой задачей успешно только в том случае, если не будете отвлекаться.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 29 июля 2021 для Весов
Ваш день будет несколько более эмоциональным, чем обычно. Ваша задача - смотреть на происходящие события с оптимизмом. Если допустите 29 июля негативные мысли, рискуете в них погрязнуть.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 29 июля 2021 для Скорпионов
В этот день вам не следует слушать окружающих, даже если они будут крайне убедительны, говорят звёзды. 29 июля действуйте так, как подсказывает ваш внутренний голос.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 29 июля 2021 для Стрельцов
Попробуйте 29 июля действовать чуть более решительно. От этого будет зависеть ваше будущее, говорят звёзды. Но призывают не перебарщивать с рискованными поступками.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 29 июля 2021 для Козерогов
29 июля вы можете оказаться не в своей тарелке, предупреждают звёзды. Реагируйте на этот факт спокойно - это ненадолго. Скоро все вернётся на круги своя.
Водолей (20 января - 19 февраля)
Гороскоп на 29 июля 2021 для Водолеев
29 июля вам понадобится чья-то помощь. Причём вы это осознаете не сразу, а уже тогда, когда кто-то подставит вам своё крепкое плечо. Звёзды призывают не забыть о благодарности.
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 29 июля 2021 для Рыб
Ваш четверг будет любопытным с точки зрения информации - ее окажется чуть больше, чем вы способны переварить. Не подавитесь, оставьте что-то на следующий день.