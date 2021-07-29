Раков ждет небольшое путешествие, а Стрельцам стоит быть более решительнее: гороскоп на 29 июля

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 29 июля 2021 для Овнов

Звёзды говорят, вас ждёт какая-то опасность вне дома. Не выходите никуда в этот четверг, если есть такая возможность. Если ее нет, оглядывайтесь чаще по сторонам.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 29 июля 2021 для Тельцов

29 июля вы можете стать причиной крупного скандала. Лучше не вмешивайтесь в чужие разговоры. Да и за своими собственными следите более внимательно.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 29 июля 2021 для Близнецов

29 июля вам может поступить неожиданное и крайне заманчивое предложение. Звёзды предлагают вам взвесить все за и против. Если решитесь - назад дороги не будет.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 29 июля 2021 для Раков

В этот четверг вас ждёт небольшое путешествие. Звёзды призывают вас тщательно выбирать спутника - от этого будет зависеть половина успеха.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 29 июля 2021 для Львов

Займитесь собой 29 июля, призывают звёзды. Что они имеют в виду - здоровье или внешность - не известно. Проверьте на всякий случай и то и другое.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 29 июля 2021 для Дев

29 июля вам придётся сделать непростой выбор, говорят звёзды. Вы справитесь с этой задачей успешно только в том случае, если не будете отвлекаться.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 29 июля 2021 для Весов

Ваш день будет несколько более эмоциональным, чем обычно. Ваша задача - смотреть на происходящие события с оптимизмом. Если допустите 29 июля негативные мысли, рискуете в них погрязнуть.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 29 июля 2021 для Скорпионов

В этот день вам не следует слушать окружающих, даже если они будут крайне убедительны, говорят звёзды. 29 июля действуйте так, как подсказывает ваш внутренний голос.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 29 июля 2021 для Стрельцов

Попробуйте 29 июля действовать чуть более решительно. От этого будет зависеть ваше будущее, говорят звёзды. Но призывают не перебарщивать с рискованными поступками.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 29 июля 2021 для Козерогов

29 июля вы можете оказаться не в своей тарелке, предупреждают звёзды. Реагируйте на этот факт спокойно - это ненадолго. Скоро все вернётся на круги своя.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 29 июля 2021 для Водолеев

29 июля вам понадобится чья-то помощь. Причём вы это осознаете не сразу, а уже тогда, когда кто-то подставит вам своё крепкое плечо. Звёзды призывают не забыть о благодарности.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 29 июля 2021 для Рыб