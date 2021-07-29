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Четверг, 29.07.2021
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Раков ждет небольшое путешествие, а Стрельцам стоит быть более решительнее: гороскоп на 29 июля

Раков ждет небольшое путешествие, а Стрельцам стоит быть более решительнее: гороскоп на 29 июля
05:00 Сегодня Телеграф

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 29 июля 2021 для Овнов 

Звёзды говорят, вас ждёт какая-то опасность вне дома. Не выходите никуда в этот четверг, если есть такая возможность. Если ее нет, оглядывайтесь чаще по сторонам. 

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 29 июля 2021 для Тельцов 

29 июля вы можете стать причиной крупного скандала. Лучше не вмешивайтесь в чужие разговоры. Да и за своими собственными следите более внимательно. 

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 29 июля 2021 для Близнецов 

29 июля вам может поступить неожиданное и крайне заманчивое предложение. Звёзды предлагают вам взвесить все за и против. Если решитесь - назад дороги не будет. 

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 29 июля 2021 для Раков

В этот четверг вас ждёт небольшое путешествие. Звёзды призывают вас тщательно выбирать спутника - от этого будет зависеть половина успеха. 

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 29 июля 2021 для Львов   

Займитесь собой 29 июля, призывают звёзды. Что они имеют в виду - здоровье или внешность - не известно. Проверьте на всякий случай и то и другое. 

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 29 июля 2021 для Дев  

29 июля вам придётся сделать непростой выбор, говорят звёзды. Вы справитесь с этой задачей успешно только в том случае, если не будете отвлекаться. 

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 29 июля 2021 для Весов 

Ваш день будет несколько более эмоциональным, чем обычно. Ваша задача - смотреть на происходящие события с оптимизмом. Если допустите 29 июля негативные мысли, рискуете в них погрязнуть.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 29 июля 2021 для Скорпионов 

В этот день вам не следует слушать окружающих, даже если они будут крайне убедительны, говорят звёзды. 29 июля действуйте так, как подсказывает ваш внутренний голос.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 29 июля 2021 для Стрельцов 

Попробуйте 29 июля действовать чуть более решительно. От этого будет зависеть ваше будущее, говорят звёзды. Но призывают не перебарщивать с рискованными поступками.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 29 июля 2021 для Козерогов

29 июля вы можете оказаться не в своей тарелке, предупреждают звёзды. Реагируйте на этот факт спокойно - это ненадолго. Скоро все вернётся на круги своя. 

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 29 июля 2021 для Водолеев

29 июля вам понадобится чья-то помощь. Причём вы это осознаете не сразу, а уже тогда, когда кто-то подставит вам своё крепкое плечо. Звёзды призывают не забыть о благодарности. 

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 29 июля 2021 для Рыб

Ваш четверг будет любопытным с точки зрения информации - ее окажется чуть больше, чем вы способны переварить. Не подавитесь, оставьте что-то на следующий день. 

Гороскоп на неделю с 29 июля по 1 августа 2021 года для всех знаков Зодиака

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Знаки Зодиака, Гороскоп, Астропрогноз.
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