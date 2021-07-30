Козероги станут более удачливыми, а Водолеям лучше не оставаться в уединении: гороскоп на 30 июля

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 30 июля 2021 для Овнов

Займитесь укреплением своего здоровья. Благоприятный день для того, чтобы бросить курить или избавиться от любой другой вредной привычки.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 30 июля 2021 для Тельцов

Сегодня важно выделять моменты для передышки, проявлять заботу, делать что-то приятное для себя. А вот с начинаниями лучше повременить: удача придет чуть позже.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 30 июля 2021 для Близнецов

Тот, кто грамотно распорядится деньгами в этот день, сможет заложить основу стабильности. Смена образа жизни позволит задать судьбе новое направление.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 30 июля 2021 для Раков

Идеальное время для обучения, наработки новых навыков. Во второй половине дня важно правильно организовать свой досуг, чтобы отдохнуть и душой, и телом.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 30 июля 2021 для Львов

Ночные светила и планеты могут сделать вас более эмоциональными, резкими и вспыльчивыми. Астрологи советуют как можно осторожнее доносить свои идеи и просьбы до окружающих.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 30 июля 2021 для Дев

Этот день пройдет под эгидой динамичной и деструктивной энергии ночных светил и планет. Это будет актуально лишь до обеденного времени. К вечеру появятся новые силы.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 30 июля 2021 для Весов

В этот день есть вероятность того, что незапланированные расходы будут вызваны легкомыслием близких. Астрологи рекомендуют не упрекать любимых людей.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 30 июля 2021 для Скорпионов

Сегодня ночные светила и планеты рекомендуют воздержаться от крупных покупок. В этот день фантазию стоит направить в нематериальное русло, например, в любовь.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 30 июля 2021 для Стрельцов

Проявляйте больше тактичности с незнакомыми и малознакомыми людьми. Не впадайте в крайности, давая людям возможность управлять собой.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 30 июля 2021 для Козерогов

Звезды сделают вас сегодня более удачливыми во всех сферах жизни. Это идеальный день для новых начинаний, долгосрочного планирования и постановки задач.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 30 июля 2021 для Водолеев

Не отдыхайте, пока не решите все самые главные задачи. В качестве отдыха выберите общение с друзьями. В такие дни лучше не оставаться надолго в уединении.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 30 июля 2021 для Рыб