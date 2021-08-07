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Астрологи назвали тройку самых везучих знаков Зодиака

Астрологи назвали тройку самых везучих знаков Зодиака
Обновлено 09:28 Сегодня Телеграф

Некоторых людей удача словно преследует по пятам. Астрологи считают, что то, насколько вам везет, может зависеть от вашего знака Зодиака. Называем тройку самых везучих знаков Зодиака.

Скорпион

Удача является неизменной спутницей в жизни Скорпиона, благодаря его интуиции. Его скрытые экстрасенсорные способности помогают всегда принимать правильные решения. Именно поэтому Скорпиону всегда везет как в личной жизни, так и на профессиональном поприще. 

Стрелец

Стрельцы притягивают удачу своим оптимизмом. Их позитивное мышление приводит в их жизнь правильных людей и благоприятные события. Стрельцы в рейтинге счастливчиков занимают почетное второе место. 

Рыбы

Рабы также обладают сильной интуицией. Именно поэтому представителям данного знака удается всегда выйти сухими из воды. Даже когда все складывается очень плохо, Рыбам удается принять верное решение и снова оказаться на коне. 

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Ольга Броскова
Автор: Ольга Броскова Заместитель главного редактора
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Знаки Зодиака, Гороскоп, Астрология.
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