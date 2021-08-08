Курортные романы и новые начинания: астролог составила гороскоп на неделю 9-15 августа

В целом, неделя благоприятна, идеально подходит для начинаний, главное - 9, 10, 11 августа будьте реалистичны. Вместо того чтобы менять все и сразу, лучше действуйте поэтапно. 9 и 10 августа старайтесь не принимать важных решений, особенно в сфере личных взаимоотношений.

Об этом "Телеграфу" рассказала астролог Марина Скади.

С 12 августа Меркурий входит в знак Девы, где имеет статус управления – начинается благоприятное время для решения вопросов по работе, начала новой профессиональной деятельности. С этого дня многие почувствуют, что все упорядочивается, наступает определенность, легче решаются проблемы в сфере партнерства. В Деве также, Марс и Венера, что способствует согласию, действия во многом соответствуют желаниям.

9 августа, понедельник, растущая Луна во Льве до 17:54 по киевскому времени, после чего переходит в знак Девы. Период Луны без курса – с 15:24 до 17:54. Т.е. эти 2,5 часа, неблагоприятны для начинаний, решения важных вопросов, визитов к начальству. Но для завершения чего-либо – отношений или увольнений, подходящее время. Почти весь день Луна во Льве, в огненном знаке, а это значит, что многие люди склонны демонстрировать свои чувства, открыто говорить о своих потребностях. Примерно с 6 часов вечера ситуация меняется – транзит Луны по знаку Девы способствует кропотливости, точности, аккуратности и концентрации внимания.

10 августа, вторник, растущая Луна в Деве в соединении с Марсом, трине с ретро Ураном. Оппозиция Венеры с ретро Нептуном, дает несоответствие желаемого и действительного, разочарования, неопределенность и заблуждения. Но внутренние противоречия можно с успехом преобразовать в творческую энергию. Планеты стоят в разных стихиях – Венера в земной, а Нептун – в Рыбах, в стихии Воды, но эти энергии родственны, имеют женскую природу и усиливают друг друга. А это значит, что оппозиция решаема, важно направить энергии противоположного характера навстречу друг другу, найти точку равновесия, компромисс.

11 августа, среда, растущая Луна в Деве в оппозиции с ретро Нептуном, соединении с Венерой. Период Луны без курса – с 14:22 до 23:07, после чего, переходит в знак Весы. Меркурий в оппозиции с ретро Юпитером - излишний оптимизм, рассеянность, нереальные планы, свойственны сегодня многим людям. Характерны трудности в общении, особенно с зарубежными партнерами. После 14:22 по киевскому времени лучше заняться текущими делами, ничего нового не начинать, т.к. все пойдет не плану - возникнут сложности с документами, юридическими делами. Занимаясь бытовыми вопросами, тем, что начато ранее, а также своим здоровьем, вы сведете к минимуму возможные неприятности.

12 августа, четверг, растущая Луна в Весах, Венера в трине к ретро Плутону - в этот день можно решить много задач. Благоприятны финансовые дела, бизнес, предпринимательская деятельность. Появляются новые перспективные проекты и деловые отношения. Обстоятельства этого дня способствуют преобразованию негативных моментов в работе, благополучному решению вопросов совместных финансов, налогов, долговых обязательств, а также алиментов и наследства. Подходящее время для обновления и преобразования семейных и любовных отношений. С этого дня Меркурий входит в знак Девы, где имеет статус управления, в этом знаке также Марс и Венера, что способствует согласию, действия во многом соответствуют желаниям.

13 августа, пятница, растущая Луна в Весах, в гармонии с Солнцем, ретро Юпитером и ретро Сатурном. Завершение недели благоприятное – все сложности и несогласия устранены. Хороший день для личных взаимоотношений, составления планов на будущее, решения жилищных вопросов. Люди легко идут на контакт друг с другом, поэтому, можно договориться о том, о чем ранее не получалось. Период Луны без курса начинается в 23:38 по киевскому времени и заканчивается в 03:01 утра в субботу.

14 августа, суббота, Луна входит в знак Скорпиона, где имеет статус падения. Ближайшие 2 дня – бремя страстей человеческих. Но также транзит Луны по Скорпиону оказывает сильное влияние на домашних животных. Происходят события, меняющие отношение к жизни, возможны позитивные преобразования в личных отношениях, если правильно воспользоваться потенциалом этого дня. Луна в гармоничных аспектах с Меркурием и Марсом – можно договориться, оживить и обновить устоявшиеся взаимоотношения, добавить в них страсти.

15 августа, воскресенье, растущая Луна в Скорпионе, сохраняются трансформационные тенденции предыдущего дня. Держится оппозиция с ретро Ураном, что может дать потрясающие инсайты, озарения. Транзитная Луна в Скорпионе искушает, возникают курортные романы, а также соблазны пойти нечестным путем в партнерских отношениях – использовать ресурсы других людей только в свою пользу. Суббота и воскресенье – это активное время с вызовами и острыми ситуациями, очень энергетически сильные дни, поворотная точка для многих.