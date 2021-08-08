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Бизнес-гороскоп на неделю: Близнецам нельзя влезать в авантюры, а Львам поможет вера в себя

Бизнес-гороскоп на неделю: Близнецам нельзя влезать в авантюры, а Львам поможет вера в себя
16:50 Вс, 8 Август 2021 Телеграф Фото: pinterest

Финансовый гороскоп на неделю для Овна 

У Овнов будет очень много различных дел в бизнесе и на работе. Придется действовать решительно и быстро, без промедления. На этой неделе можно оформлять кредиты. В других случаях влезать в долги не стоит.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Астрологи рекомендуют немного затаиться и скрыться с финансовых радаров. Не прыгайте выше головы и не начинайте новые проекты. Необходимо решить те финансовые вопросы, которые накопились. В конце недели можно потратить немного денег на развлечения.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Близнецам стоит быть последовательными в своих решениях. Не нужно рисковать, влезать в авантюры, бездумно тратить деньги. Работа в родных стенах поможет вернуть продуктивность на высокий уровень. Если хочется сохранить и приумножить доходы, придется поступать честно. Деньги, добытые обманом, очень быстро потеряются.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Для Раков это очень благоприятная неделя в финансовом плане. Информационные и финансовые потоки будут на стороне Раков. Также им удастся находить общий язык с окружающими.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Для Львов на первый план выйдет вера в себя. Только оптимизм и упорство помогут Львам приумножить доходы и изменить жизнь к лучшему. Благоприятное время для командировок, новых занятий.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы 

Все новые дела будут спориться. Нужно лишь сохранять концентрацию внимания. Это будет время прорывов, небольших заминок и гениальных решений,

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Весам вечно недостает хладнокровия. Необходимо подключать логику, забывая об эмоциях. Также нужно быть внимательнее ко всему, что происходит вокруг. Вселенная будет посылать Весам предупреждения в виде разных знаков.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

На этой неделе Скорпионам нужно помнить о смелости. Астрологи рекомендуют избавляться от страхов, тревог. В трудных ситуациях лучше проявлять невозмутимость.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Астрологи рекомендуют пересмотреть свое отношение к работе и делам. Словом, наступает время тотальной внутренней перестройки. Во многом сейчас стоит полагаться на советы окружающих.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Для Козерогов это будет время, прекрасно подходящее для интеллектуальной активности. На этой неделе нужно тщательно все продумывать. Астрологи рекомендуют ничего не терять на этой неделе - потерянное уже не вернется.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Водолеи - одни из самых удачливых людей этой недели. Главное- не останавливаться на достигнутом. Обязательно поступят новые предложения, появятся гениальные идеи.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб 

Урегулирование разногласий - вот с чего стоит начать неделю. Если быть постоянно в раздорах с окружающими, о прибыли стоит забыть. Рыбам необходимо проявить благоразумие, экономность, дальновидность. Только так они смогут сохранить успех рядом.

Гороскоп на месяц - прогноз на август 2021 года для всех знаков зодиака

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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