Антимасочный протест: в Харькове заблокировали работу супермаркета (видео)

За игнорирования нормы о масках можно получить штраф от 170 до 255 гривен.

В Харькове противники масочного режима в общественных местах организовали флешмоб-протест в супермаркете "АТБ" возле метро Центральный рынок. На место вызвали полицию.

Об этом сообщают телеграм-каналы города.

Десятки людей без средств индивидуальной защиты начали с того, что пытались совершить на кассе покупки. Кассир отказалась пробивать товар пока они не наденут маски.

"Я без маски не обслуживаю", — так ответила Наталья, которая сидела за кассой. В ответ "безмасочники" потребовали показать приказ начальства о запрете продажи товаров людям без СИЗов и кричали, что она нарушает закон.

Сторонникам хождения без масок также порекомендовали обратиться в суд, для отстаивания своих требований. Сообщается также, что на флешмоб они вышли вдохновившись похожими мероприятиями в Европе.

На место прибыли патрульные, но на видео видно, что успокоить толпу не получается ни у них, ни у сотрудников магазина.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве прошел протест против обязательной вакцинации и ковид-сертификатов. Многие участники были без масок.