Укр

Антимасочный протест: в Харькове заблокировали работу супермаркета (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
666
Для поездок в транспорте и пребывания в общественных местах маска - обязательна Новость обновлена 13 ноября 2021, 15:30
Для поездок в транспорте и пребывания в общественных местах маска - обязательна

 За игнорирования нормы о масках можно получить штраф от 170 до 255 гривен.

В Харькове противники масочного режима в общественных местах организовали флешмоб-протест в супермаркете "АТБ" возле метро Центральный рынок. На место вызвали полицию. 

Об этом сообщают телеграм-каналы города. 

Десятки людей без средств индивидуальной защиты начали с того, что пытались совершить на кассе покупки. Кассир отказалась пробивать товар пока они не наденут маски. 

"Я без маски не обслуживаю", — так ответила Наталья, которая сидела за кассой. В ответ "безмасочники" потребовали показать приказ начальства о запрете продажи товаров людям без СИЗов и кричали, что она нарушает закон. 

Сторонникам хождения без масок также порекомендовали обратиться в суд, для отстаивания своих требований. Сообщается также, что на флешмоб они вышли вдохновившись похожими мероприятиями в Европе. 

На место прибыли патрульные, но на видео видно, что успокоить толпу не получается ни у них, ни у сотрудников магазина. 

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве прошел протест против обязательной вакцинации и ковид-сертификатов. Многие участники были без масок. 

Теги:
#Протест #Харьков #Маски #АТБ
"Скорые" везут больных в больницу, а там их спасают врачи
Украина
"Рабочее утро началось с вскрытий беременной женщины с ребенком в утробе и парня с мертвыми легкими"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
"Скорые" везут больных в больницу, а там их спасают врачи
"Рабочее утро началось с вскрытий беременной женщины с ребенком в утробе и парня с мертвыми легкими"
Дата публикации
Категория
Андрей Бублик
"Очередной кризис не стал для нас шоком, украинский бизнес трудно удивить", - Андрей Бублик, Кока-Кола Украина
Дата публикации
Категория
Остатки машины после взрыва
Нужна помощь: украинцы собирают средства для семей погибших на Донбассе десантников
Дата публикации
Категория
На границе Польши уже фиксируют первые заморозки
Часть гибридной войны Путина: в Украине нашли виновного в кризисе на границе Беларуси
Дата публикации
Категория
Украинцам предлагают несколько способов записаться на прививку от COVID-19
Запись на вакцинацию от коронавируса в Украине: как и где это сделать